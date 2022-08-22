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Pelin Akil Nişantaşı’nda taksi krizi yaşadı!

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#Pelin Akil#Nişantaşı#Taksi
Pelin Akil Nişantaşı’nda taksi krizi yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 08:07

Pelin Akil önceki gün Nişantaşı’ndan Anadolu yakasına geçmek için yaklaşık yarım saat taksi bekledi.

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Her defasında eli havada kalan ve birçok taksicinin farklı bahanelerle aracına almadığı oyuncu, şunları söyledi:

“Normalde araba ile buraya gelirim. Çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle evde bıraktım. Hem ağırlığım var hem de yoruldum. Genelde vapur yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor.”

Pelin Akil Nişantaşı’nda taksi krizi yaşadı

Yarım saatten fazla bekleyen oyuncu, basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu taksiye bindi. Akil, yeni partneri Oktay Kaynarca ile de iyi bir ikili olduklarını açıkladı.

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