Pelin Akil Nişantaşı’nda taksi krizi yaşadı!

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Her defasında eli havada kalan ve birçok taksicinin farklı bahanelerle aracına almadığı oyuncu, şunları söyledi:

“Normalde araba ile buraya gelirim. Çocukların ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle evde bıraktım. Hem ağırlığım var hem de yoruldum. Genelde vapur yapıyorum, otobüse nadiren biniyorum. Çünkü çok fotoğraf çektirmek isteyen oluyor.”

Yarım saatten fazla bekleyen oyuncu, basın mensupları ve valelerin yardımıyla bulduğu taksiye bindi. Akil, yeni partneri Oktay Kaynarca ile de iyi bir ikili olduklarını açıkladı.