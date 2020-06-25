Özlem Esirgenç (Tunca) kimdir nereli kaç yaşında?
Özlem Esirgenç, sunduğu programlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sunduğu programlarda enerjisi ile dikkat çeken Özlem Esirgenç, Radyo TV Sinema bölümünden mezun olmuştur. Peki, ÖZlem Esirgenç Tunca kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, Kameraman ve yönetmen Yasin Esirgenç ile evli olan o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Özlem Esirgenç Tunca, 23 Ocak 1985 İzmir doğumludur. Üniversite eğitimini KKTC'deki Girne Amerikan Üniversitesi'nde, İletişim Fakültesi'nde Radyo-Televizyon ve Sinema bölümününde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk üzerine yüksek lisans yapmaktadır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi dersleri almıştır. Program ve dizi geçmişi şu şekildedir;
TV PROGRAMLARI
- Dünyayı Geziyorum - Kanal 7
- Dünyayı Geziyorum - Kanaltürk
- İstanbul Özlemi - Cine5
- Türkiye Özlemi - Fenerbahçe TV
- Türkiye Özlemi II - Cine5
- Türkiye Özlemi III - Cine5
- Özlem'in Mutfağı - Kanal 3
- Mehmetçik - TRT 1
- Mehmetçik - Show TV
- Mehmetçik - Kanal 1
- Sıra Dışı İşler - Kanal A
- Profesyonel Yaşam - Kanal A
- Mutfak Keyfi - Kanal A
- Akşam Saati - Kıbrıs Genç TV
- Avandgarde (Magazin) - Kıbrıs Genç TV,
DİZİLER
- Cennet Mahallesi - Konuk Oyuncu - Show TV
- Gönül Salıncağı - Doktor Elif - TRT 1
- Tatlı Bela Fadime - Helime - Star TV
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