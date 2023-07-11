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Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir? Alişan Uğur kaç yaşında, hangi filmlerde ve tiyatro oyunlarında oynadı?

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Özkan Uğurun oğlu Alişan Uğur kimdir Alişan Uğur kaç yaşında, hangi filmlerde ve tiyatro oyunlarında oynadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 13:13

Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, babasını kaybetmenin acısını yaşıyor. Lenf kanseri dolayısıyla yaşama veda eden Özkan Uğur'un defin işlemleri esnasında acısını en derinlerde yaşayan Alişan Uğur, Karakomik Filmler ile kamera karşısına geçmişti. Peki, Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur kimdir? Alişan Uğur kaç yaşında, hangi filmlerde ve tiyatro oyunlarında oynadı? İşte, o detaylar

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Alişan Uğur, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tıpkı babası gibi müzik ve oyunculuk kariyerinden ilerlemiştir.

Ünlü müzik grubu  MFÖ'nün "Ö"sü müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur ile koreograf ve yönetmen Aysun Aslan'ın oğludur.

İngiltere’de Arts Educational Schools London'da müzik teknolojileri ve medya dersleri ile konservatuar eğitimi aldı.  Oyunculuk dışında Royal Acedemy of Dramatic Art’da da 6 ay eğitim gören Uğur, 2011 – 2012 eğitim yılında hem yazıp hem de yönettiği ilk ve ikinci filmleriyle Shorts Film Festival'inde finale kalmıştır.

Alişan Uğur, tiyatro ve müzik çalışmaları dışında 2019 yılından itibaren Karakomik Filmler: Kaçamak filmi ile Hekimoglu, Üç Kuruş dizilerinde rol aldı. Hekimoglu Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

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Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Işıltılı Haşerat / Terzi - 2020    

Gus İle Yemek Saati / Terzi - 2019     

Uyan! / Terzi - 2019    

Hiç Kimsenin Öyküsü / Terzi - 2017  

Elmadaki Barış / Terzi - 2017  

Konik Annalar (Komik Aynalar) / Terzi - 2016         

Sığıntılar / Terzi - 2016

Kırmızı Şapkalı Kurt / Terzi

Rol Aldığı  Film ve Diziler:

Erşan Kuneri (Coni, TV Dizisi 2022)

Üç Kuruş (Konyalı, TV Dizisi 2021-2022)

Hekimoglu (Efe, TV Dizisi 2021)

Karakomik Filmler: Kaçamak (Rich, Sinema Filmi 2019)

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