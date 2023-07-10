Özgü Namal: 5 dakikada her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti

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Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirmişti.

Namal'ın eşi 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocukları Nefes ve Elem ile kendisine yeni bir hayat kuran Özgü Namal, Gökçe Bahadır'ın müzisyen eşi Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu.

Değişen hayatından bahseden Özgü Namal, kendisini dinleyenlere nasihatte bulundu:

"Biliyor musunuz hayat 5 dakika. 5 dakika sonra, hayatınızı, sevdiğinizi, herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım. 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti. Moralinizi bozmak ve sizi dibe düşürmek istemiyorum ama bunu bilin. Hayatınızın, sevdiğinizin kıymetini bilin olur mu?"