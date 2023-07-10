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Özgü Namal: 5 dakikada her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti

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#Özgü Namal#Ahmet Serdar Oral#Emir Ersoy
Özgü Namal: 5 dakikada her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 14:16

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal yaşadıklarını anlattı.

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Oyuncu Özgü Namal, 2014 yılında nefes terapisti Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getirmişti.

Namal'ın eşi 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Çocukları Nefes ve Elem ile kendisine yeni bir hayat kuran Özgü Namal, Gökçe Bahadır'ın müzisyen eşi Emir Ersoy'un sahnesine konuk oldu.

Özgü Namal: 5 dakikada her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti

Değişen hayatından bahseden Özgü Namal, kendisini dinleyenlere nasihatte bulundu:

"Biliyor musunuz hayat 5 dakika. 5 dakika sonra, hayatınızı, sevdiğinizi, herkesi kaybedebilirsiniz. Ben bunu yaşadım. 5 dakika içinde her şeyimi kaybettim ve hayatım sonsuza kadar değişti. Moralinizi bozmak ve sizi dibe düşürmek istemiyorum ama bunu bilin. Hayatınızın, sevdiğinizin kıymetini bilin olur mu?"

Gözden Kaçmasın2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal aylar sonra görüntülendi2020 yılında eşini kaybetmişti... Özgü Namal aylar sonra görüntülendiHaberi görüntüle
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#Özgü Namal#Ahmet Serdar Oral#Emir Ersoy

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