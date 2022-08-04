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2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Özgü Namal aylar sonra görüntülendi

#Özgü Namal#Ahmet Serdar Oral#Bodrum
2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ÃœNLÃœ oyuncu Ã–zgÃ¼ Namal, nefes terapisti eÅŸi Ahmet Serdar Oralâ€™Ä±n 2020 yÄ±lÄ±ndaki zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Oyuncunun eÅŸi, henÃ¼z 53 yaÅŸÄ±ndayken kalp krizi nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

AcÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan Namalâ€™Ä±n 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã§ocuklarÄ± Nefes ve Elem Su ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± MuÄŸla KÃ¶yceÄŸizâ€™deki Ã§iftlik evlerine de adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ± ve evi kiraya verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.

2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ã–zgÃ¼ Namal, Ã§ocuklarÄ± Nefes ve Elem Su ile Bodrum tatiline Ã§Ä±ktÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu uzun zaman sonra dÃ¼n Ortakentâ€™teki bir sahilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Tek baÅŸÄ±na bir restoranda da oturan Ã–zgÃ¼ Namalâ€™Ä±n moralsiz hali Ã§evredekilerin dikkatinden kaÃ§madÄ±.

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2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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Kalp hastasÄ±ydÄ±Kalp hastasÄ±ydÄ±Haberi görüntüle

Ã–zgÃ¼ Namal o eve bir daha adÄ±mÄ±nÄ± bile atmadÄ±!

2014 yÄ±lÄ±nda Ahmet Serdar Oral ile evlenen Ã–zgÃ¼ Namal, eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan 10 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiraladÄ±klarÄ± kÃ¶y evini sÃ¼resi dolmadan boÅŸalttÄ±. Namal, eÅŸyalarÄ±n toplanmasÄ± iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdi.

2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

ARSAYI DA SATIÅžA Ã‡IKARDI

EÅŸiyle birlikte yatÄ±rÄ±m iÃ§in kÃ¶yden satÄ±n aldÄ±klarÄ± ve etrafÄ±na duvar Ã¶rdÃ¼kleri 7 dÃ¶nÃ¼m bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki, iÃ§inde gÃ¶l bulunan arsayÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Ã–zgÃ¼ Namal, ardÄ±ndan bu kararÄ±ndan vazgeÃ§ti.

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2020 yÄ±lÄ±nda eÅŸini kaybetmiÅŸti... Ã–zgÃ¼ Namal aylar sonra gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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Ã–zgÃ¼ Namalâ€™Ä±n eÅŸi Serdar OralÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ kÃ¶ydeki komÅŸularÄ±nÄ± da Ã¼zdÃ¼Özgü Namalâ€™Ä±n eÅŸi Serdar Oral'Ä±n ölümü köydeki komÅŸularÄ±nÄ± da üzdüHaberi görüntüle

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#Özgü Namal#Ahmet Serdar Oral#Bodrum

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