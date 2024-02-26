Özer Hurmacı ile Mihriban Dinçer çocukları için bir araya geldi

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Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor’da forma giyen eski milli futbolcu Özer Hurmacı ile üç çocuğunun annesi Mihriban Dinçer, önceki gün Bebek’teydi.

Eski eşiyle uzun zaman sonra görüntülenen Hurmacı, çocukları için buluştuklarını söyledi: “Çocuklarımız için, onların sağlığı için bir araya geliyoruz. Hafta sonları çocuklar bende. O nedenle her zaman iletişim halindeyiz. Sorunlu günleri atlattık. Sulh yoluna gidildi.”

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2015 yılında evlenen Özer Hurmacı ve Mihriban Dinçer, 1.5 yıl süren çekişmeli bir davayla geçen sene boşanmıştı. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açan Hurmacı, eşinin astrolojiyle ilgilendiğini söyleyerek “ Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.

Mihriban Dinçer de “İçime bir şüphe doğdu. Telefonu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darp etti” demişti. Dava sonunda çiftin boşanmasına hükmeden mahkeme, çocukların velayetini anneye vermiş, babanın da çocukları hafta sonları görmesine karar vermişti.