Ozan Güven günler sonra görüntülendi: Evden çıkmıyorum

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DAVAYI KONUŞTUK

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılanma süreci devam eden Ozan Güven, önceki gece Kalamış’taki bir mekânda avukatı Gülnur Tutumoğlu ile görüntülendi. Tutumoğlu çıkışta “Ozan Bey benim müvekkilim. Davasıyla ilgili konuştuk” dedi.

BUGÜNLER DE GEÇECEK

Ozan Güven de sorular üzerine “Dava devam ediyor. Konuşmamız doğru olmaz. Mahkemede belli olacak her şey” diye konuştu. Oyuncu, süreci nasıl değerlendiği sorulunca şöyle dedi: “Hiçbir yere çıkmıyorum zaten. Konuyu kapatalım. Eve gelin görün ne yapıyorum. Evdeyim çıkmıyorum. Bugünler de geçecek inşallah.”