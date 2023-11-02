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Ozan Güven günler sonra görüntülendi: Evden çıkmıyorum

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Gülnur Tutumoğlu
Ozan Güven günler sonra görüntülendi: Evden çıkmıyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 08:04

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Ozan Güven, Kalamış’ta avukatıyla görüntülendi.

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DAVAYI KONUŞTUK

2020 yılında eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u dövdüğü iddiasıyla hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılanma süreci devam eden Ozan Güven, önceki gece Kalamış’taki bir mekânda avukatı Gülnur Tutumoğlu ile görüntülendi. Tutumoğlu çıkışta “Ozan Bey benim müvekkilim. Davasıyla ilgili konuştuk” dedi.

Ozan Güven günler sonra görüntülendi: Evden çıkmıyorum

BUGÜNLER DE GEÇECEK

 Ozan Güven de sorular üzerine “Dava devam ediyor. Konuşmamız doğru olmaz. Mahkemede belli olacak her şey” diye konuştu. Oyuncu, süreci nasıl değerlendiği sorulunca şöyle dedi: “Hiçbir yere çıkmıyorum zaten. Konuyu kapatalım. Eve gelin görün ne yapıyorum. Evdeyim çıkmıyorum. Bugünler de geçecek inşallah.”

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#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz#Gülnur Tutumoğlu

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