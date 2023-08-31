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Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı

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#Ünal Silver#Oyuncu#Cenaze
Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 15:37

75 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ünal Silver, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Hokkabaz, Beni Unutma ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almış olan Ünal Silver, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı


Silver'in cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Silver'in cenaze törenine çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.

Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı


Cenazeye katılan oyuncu Engin Benli, “Türkiye için çok önemli bir ağabey, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı ağabeyiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun” dedi.

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Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı

Ünal Silver kimdir?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Usta oyuncunun rol aldığı diziler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor. Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor. Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek ve Yeşim Koçak'la birlikte sahneye çıkmıştı.

Oyuncu Ünal Silver son yolculuğuna uğurlandı


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#Ünal Silver#Oyuncu#Cenaze

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