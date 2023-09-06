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Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Uslu'dan balayı paylaşımı

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#Uğur Bilgin#İzzet Yıldızhan#Gonca Vuslateri
Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 16:13

Güldür Güldür Show programıyla tanınan Uğur Bilgin ve geçtiğimiz günlerde evlendiği İrem Uslu, düğünün ardından balayı için İtalya’ya gitti.

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Bilgin, tatilde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÜZERİNE DOLAR YAĞDI

İzzet Yıldızhan, Şanlıurfa’da gerçekleşen aşiret düğününde dolar yağmuruna tutuldu.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Karahan aşiretinin Şanlıurfa’da düzenlediği düğünde sahne aldı. Yakın dostu Şiar Karahan’ın daveti üzerine düğüne katılan sanatçının bu jestine cevap veren aşireti üyeleri, onu dolar yağmuruna tuttu. Gecede binlerce dolar havaya atılırken, gelin ve damada ise kilolarca altın takıldı.

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ADANA BURMASI YÜZÜK ALDIM

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’deki Jash adlı mekanda görüntülendi.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

Oyuncu, parmağındaki alyansla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Adana burmasından kendime yüzük aldım. Adana’yı çok severim ve orada 11 yıl yaşadık. Bana birinin alyans takmışlığı yok. Kendime yüzük yaptırdım. Kimseye ümit vermek istemem. Bütün arkadaşlarımın tektaşlarına hayranım ama bana takılsa gülebilirim. Her şeyi elle yediğimden binlerce dolarlık yüzüğün üzerine maydanoz gelir.” (Sayit DURMAZ)

 YENİ DAMADIM

Volkan Konak önceki akşam 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne aldı.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

150 bin kişinin izlediği konserde Konak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz hafta 25 yıllık eşi Selma Konak’la nikâh tazeleyen sanatçı, “Bana iyi davranın yeni damadım. Çalışmaktan balayı bile yapamadım” diyerek misafirlerini kahkahaya boğdu.

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Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

HARBİYE'DE MANGA ÇOŞKUSU

Manga, önceki gün Atlantis Yapım’ın Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

Grup, “Dursun Zaman”, “Bir Kadın Çizeceksin”, “Cevapsız Sorular” gibi müzik listelerinde hit olmuş şarkılarıyla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen konserde Manga hayranları dakikalarca ayakta dans ederek eğlencenin tadını vardı.

120 BİN KİŞİ İZLEDİ

Serdar Ortaç önceki akşam 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sevilen şarkılarını seslendirdi.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

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120 bin kişinin izlediği konserde Ortaç, hayranlarını eğlendirdi. İzleyicilerle de sohbet eden sanatçı, daha sonra romantik eserlerini seslendirdi.

Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Usludan balayı paylaşımı

 

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#Uğur Bilgin#İzzet Yıldızhan#Gonca Vuslateri

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