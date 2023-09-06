Oyuncu Uğur Bilgin ile İrem Uslu'dan balayı paylaşımı

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Bilgin, tatilde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.





Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

ÜZERİNE DOLAR YAĞDI

İzzet Yıldızhan, Şanlıurfa’da gerçekleşen aşiret düğününde dolar yağmuruna tutuldu.

Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Karahan aşiretinin Şanlıurfa’da düzenlediği düğünde sahne aldı. Yakın dostu Şiar Karahan’ın daveti üzerine düğüne katılan sanatçının bu jestine cevap veren aşireti üyeleri, onu dolar yağmuruna tuttu. Gecede binlerce dolar havaya atılırken, gelin ve damada ise kilolarca altın takıldı.

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ADANA BURMASI YÜZÜK ALDIM

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’deki Jash adlı mekanda görüntülendi.

Oyuncu, parmağındaki alyansla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Adana burmasından kendime yüzük aldım. Adana’yı çok severim ve orada 11 yıl yaşadık. Bana birinin alyans takmışlığı yok. Kendime yüzük yaptırdım. Kimseye ümit vermek istemem. Bütün arkadaşlarımın tektaşlarına hayranım ama bana takılsa gülebilirim. Her şeyi elle yediğimden binlerce dolarlık yüzüğün üzerine maydanoz gelir.” (Sayit DURMAZ)

YENİ DAMADIM

Volkan Konak önceki akşam 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sahne aldı.

150 bin kişinin izlediği konserde Konak, sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçtiğimiz hafta 25 yıllık eşi Selma Konak’la nikâh tazeleyen sanatçı, “Bana iyi davranın yeni damadım. Çalışmaktan balayı bile yapamadım” diyerek misafirlerini kahkahaya boğdu.

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HARBİYE'DE MANGA ÇOŞKUSU

Manga, önceki gün Atlantis Yapım’ın Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahne aldı.

Grup, “Dursun Zaman”, “Bir Kadın Çizeceksin”, “Cevapsız Sorular” gibi müzik listelerinde hit olmuş şarkılarıyla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen konserde Manga hayranları dakikalarca ayakta dans ederek eğlencenin tadını vardı.

120 BİN KİŞİ İZLEDİ

Serdar Ortaç önceki akşam 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sevilen şarkılarını seslendirdi.

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120 bin kişinin izlediği konserde Ortaç, hayranlarını eğlendirdi. İzleyicilerle de sohbet eden sanatçı, daha sonra romantik eserlerini seslendirdi.