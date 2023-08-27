EÅŸine serenat yaptÄ±... ÃœnlÃ¼ oyuncu evlendi

Haberin DevamÄ±

UÄŸur Bilgin ve Ä°rem Uslu geÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±. NiÅŸan tÃ¶reni Ã§ok konuÅŸulan Ã§ift nikah masasÄ±na oturdu.

GÃ¼zelliÄŸi ile dikkat Ã§eken Ä°rem Uslu, niÅŸan tÃ¶reninde olduÄŸu gibi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etti. EÅŸi UÄŸur Bilgin de Uslu'ya sadelikte eÅŸlik etti.

SERENAT YAPTI

BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu UÄŸur Bilgin'in eÅŸine serenat yaptÄ±ÄŸÄ± anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

Ali Sunal, Ecem Erkek, Alper Kul, Onur Buldu, DoÄŸa Rutkay, Aylin Kontente, RÃ¼ÅŸtÃ¼ onur Atilla, Sarp Apak, Ã–zgÃ¼r Ozan, Hasibe Eren, Ä°rem Sak, Can Bonomo ve RÄ±za KocaoÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼nlÃ¼ isimler UÄŸur Bilgin'i tebrik yaÄŸmuruna tuttu.

Ä°ÅŸte yÄ±ldÄ±zlarÄ±n evet dediÄŸi 'o anlar' ve anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiren fotoÄŸraflar...

'BugÃ¼n birbirimizden uzaÄŸÄ±z ama kalplerimiz bir...'

Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ oyuncu evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ nikah gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen fotoÄŸraflarla kutladÄ±.

Oyuncu Cansel ElÃ§in 22 AÄŸustos 2020'de meslektaÅŸÄ± Zeynep TuÄŸÃ§e Bayat ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. Ã‡ift, 3. evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini Instagram'da art arda paylaÅŸtÄ±klarÄ± fotoÄŸraflarla kutladÄ±lar.Â

Zeynep TuÄŸÃ§e Bayat, nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± kalp emojisi ile paylaÅŸÄ±rken; Cansel ElÃ§in romantik bir not yayÄ±nladÄ±:

"Seni Ã§ok seviyorum aÅŸkÄ±m . BugÃ¼n birbirimizden uzaÄŸÄ±z ama kalplerimiz bir. Hem kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nlerimizde hem iyi gÃ¼nlerimizde birbirimize yaslanarak daha gÃ¼zel bir dÃ¼nyamÄ±z olsun hep . Seni her zaman seveceÄŸim ve mutlu etmek iÃ§in elimden geleni yapacaÄŸÄ±m. Sen her ÅŸeyin en gÃ¼zelini hak ediyorsun"

SEN BAÅžIMA GELEN EN GÃœZEL ÅžEYSÄ°N!

'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul' dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'Turgut Alp' rolÃ¼yle tanÄ±nan Cengiz CoÅŸkun, aÄŸustos 2022'de sekiz yÄ±llÄ±k sevgilisi RomanyalÄ± Beatrica Lorena ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

ÃœnlÃ¼ oyuncu evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla kutladÄ±. Cengiz CoÅŸkun siyah beyaz karelerin altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Sen benim baÅŸÄ±ma gelen en gÃ¼zel ÅŸeysin... YÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun sevgilim"

Haberin DevamÄ±

5 TEMMUZ 2006... 18'Ä°NCÄ° YIL BAÅžLAR

2006 yÄ±lÄ±nda Enis Cergel ile nikah masasÄ±na oturan AÃ§elya Akkoyun, evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla kutladÄ±.Â

Akkoyun, fotoÄŸraflarÄ±n altÄ±na "18.yÄ±l baÅŸlar... 5Temuz 2006. AÅŸkÄ±n her hali ve her anÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸe seninle sevgilim... Hayat sahnesinde, beni dansa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

33 YIL OLMUÅž!

Nejat Uygur'un oÄŸluÂ Behzat UygurÂ 1990 yÄ±lÄ±naÂ Ã‡iÄŸdem UygurÂ le nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. ÃœnlÃ¼ oyuncu evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla kutladÄ±. Behzat Uygur nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "28 Haziran 1990" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â

Haberin DevamÄ±

BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N '15 GÃœNE AYRILIR' DEDÄ°LER... '15 AY' DÄ°YE DÃœZELTTÄ°LER... 15 YIL OLDU EVLENELÄ°...

Oyuncu PÄ±nar AltuÄŸ, 2008 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± YaÄŸmur Atacan ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu. bugÃ¼ne kadar haklarÄ±ndan birÃ§ok kez ayrÄ±lÄ±k haberi Ã§Ä±kan Ã§ift 15. yÄ±llarÄ±nÄ± sosyal medya hesaplarÄ±nda art arda paylaÅŸtÄ±klarÄ± mesajlarla kutladÄ±lar.

YaÄŸmur Atacan, PÄ±nar AltuÄŸ'un fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "Bizim iÃ§in 15 gÃ¼ne ayrÄ±lÄ±r dediler, 15 ay diye dÃ¼zelttiler, 15 yÄ±l oldu evleneli... 15 Ã¶mÃ¼r olsa inadÄ±mÄ±zdan deÄŸil sevgimizden mahcup ederiz. BakÄ±p ÅŸu resme, nasÄ±l hak verilmez bana? Neyse biz bir ufak kutlamaya kaÃ§ar.. " notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

PÄ±nar AltuÄŸ ise nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± "15 sene... Seninle bir Ã¶mÃ¼r"mesajÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â

'SENÄ° Ã‡OK Ã–ZLÃœYORUM'

JÃ¼lide Alasya, 2008 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturduÄŸu ve 2015 yÄ±lÄ±nda kaybettiÄŸi eÅŸi Zeki Alasya ile evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Ä°yi gÃ¼nde, kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde, hastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta, Ã¶lÃ¼m bizi ayÄ±rana dek diye evet dedik birbirimizeâ€¦

Ã–yle de yaÅŸadÄ±k...

Ä°yi gÃ¼nÃ¼mÃ¼z kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nÃ¼mÃ¼zden hep daha fazla oldu, ÅŸÃ¼kÃ¼r.

HastalÄ±kta ve saÄŸlÄ±kta da hep beraberdik.

Ã–lÃ¼mse bizi zaten hiÃ§ ayÄ±ramadÄ± canÄ±m sevgili.

Sana dediÄŸim her evet iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum sana da kendime de...

Evlenme yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z kutlu olsun koca kafalÄ± yÃ¢rim.

Seni Ã§ok seviyorum, Ã§ok Ã¶zlÃ¼yorum.

Ruhun ÅŸÃ¢d olsun.

GÃ¼lÃ¼nce gÃ¶zÃ¼ gÃ¼len, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sevdiÄŸim, yanÄ±ndaki kendimi Ã§ok sevdiÄŸim, seninle geÃ§irdiÄŸim her saniye iÃ§in binlerce kez ÅŸÃ¼kÃ¼r ettiÄŸim adam.Â

Haberin DevamÄ±

47. YILLIK MUTLULUK

BelkÄ±s Akkale eÅŸi ile 47. evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla kutladÄ±. BelkÄ±s Akkale ile Sami DoÄŸan YÄ±lmaztÃ¼rk 1976 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

'ARALIK 1993'

ÅžarkÄ±cÄ± Elif KarlÄ±, 2 Ã§ocuÄŸunun babasÄ± kaybettiÄŸi eÅŸi Cengiz KarlÄ± ile nikah gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Elif KarlÄ±, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "AralÄ±k 1993" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼...Â

Â 'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu AyÅŸecan Tatari, 2017 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

Edip Tepeli fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "YÄ±llar geÃ§iyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡OOOK Ã–ZLEDÄ°M

Perihan SavaÅŸ, 1995 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden eÅŸi YÄ±lmaz Zafer ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

SavaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "1 Haziran 1987 hayatÄ±mÄ±za imza attÄ±k...Ã‡ooook oÌˆzledim adamÄ±m" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

YIL 2006

YÃ¶netmen Kemal BaÅŸbuÄŸ, eÅŸi ile YeÅŸeren BaÅŸbuÄŸ ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

BaÅŸbuÄŸ, bu fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "YÄ±l 2006... iyi gÃ¼nde ve kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde beraberliÄŸimizin 14. YÄ±lÄ±nÄ± da oÄŸlumuzla birlikte tamamladÄ±k. Daha nice mutlu yÄ±llar bizim olsun KarÄ±cÄ±m seni ve oÄŸlumu Ã§ok seviyorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡AÄžLA ÅžIKEL - EMRE ALTUÄž

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸayan manken Ã‡aÄŸla Åžikel ile aktÃ¶r ve ÅŸarkÄ±cÄ± Emre AltuÄŸ, Sortieâ€™de dÃ¼nya evine girdi.

Ã‡ift, "hayatÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶zel anÄ±ydÄ±" dedikleri nikah tÃ¶renini Ã§ekilen fotoÄŸrafla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Ã‡ift 7 yÄ±l sonra ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.

ATA DEMÄ°RER - Ã–ZGE BORAK

Ata Demirer ile Ã–zge Borak bÃ¶yle evlenmiÅŸti. Ancak bu mutluluk mazide kaldÄ±.

BARIÅž MANÃ‡O - LALE MANÃ‡O

SanatÃ§Ä± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, yapÄ±mcÄ± Lale ManÃ§o ile nikah masasÄ±na oturdu.

HÃœLYA AVÅžAR - KAYA Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°ROÄžLU

HÃ¼lya AvÅŸar iÅŸadamÄ± Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'te evlendi. Ã‡ift o anÄ± bÃ¶yle Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi.

Zehra isimli bir kÄ±zlarÄ± olan Ã‡ilingiroÄŸlu ve AvÅŸar, 2005 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

EROL EVGÄ°N - EMEL EVGÄ°N

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaÅŸÄ± Emel Evgin ile 28 Åžubat 1973â€™te evlendi.

Ä°kili tÃ¶ren Ã¶ncesi bÃ¶yle poz verdi.

GÃ–NÃœL YAZAR - FAHRETTÄ°N AKÃ‡INAR

GÃ¶nÃ¼l Yazar, iÅŸadamÄ± Fahrettin AkÃ§Ä±nar ile 1997 yÄ±lÄ±nda Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve AkÃ§Ä±nar atÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. GÃ¶nÃ¼l Yazar'Ä±n bu evliliÄŸi de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.

FATÄ°H TERÄ°M - FULYA TERÄ°M

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim ilk ve tek evliliÄŸini Fulya Terim ile yaptÄ±.

Buse Terim, bir takipÃ§isinin kendisine gÃ¶nderdiÄŸi ve anne-babasÄ±nÄ±n nikah tÃ¶renine ait olan bu kareyi "Anne ve babamÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸrafÄ± inanmÄ±yorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

KÄ°BARÄ°YE - ALÄ° KÃœÃ‡ÃœKBALÃ‡IK

ÅžarkÄ±cÄ± Kibariye kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k ile 1999 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturdu. Ä°ÅŸte o geceye ait bir fotoÄŸraf.

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - MUHSÄ°NE KAMÄ°LOÄžLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliÄŸini Muhsine KamiloÄŸlu ile yaptÄ± ve bu fotoÄŸraf nikahtan hemen Ã¶nce Ã§ekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLÄ°

ÃœnlÃ¼ assolist Muazzez AbacÄ±, 1998 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasÄ±na oturdu. Ã‡ift imza atmadan Ã¶nce bu pozu verdi.

NEBAHAT Ã‡EHRE - YILMAZ GÃœNEY

Oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisi gibi oyuncu olan YÄ±lmaz GÃ¼ney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasÄ±na oturdu. Bu fotoÄŸraf YÄ±lmaz GÃ¼ney'in nikah defterini imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekildi.

SAFÄ°YE SOYMAN - ZÄ°YA AKARÃ–Z

Safiye Soyman, Ziya AkarÃ¶z ile evlenirken henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - SEDEF ERBÄ°L

Mehmet Ali Erbil , 21 yaÅŸÄ±ndaki Bilkent Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Sedef AltuntaÅŸ'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoÄŸrafla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir yÄ±l evli kalan Ã§ift sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±.

Â

2005 yÄ±lÄ±nda kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasÄ±na oturan Nazan Kesal, babasÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± harmandalÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.