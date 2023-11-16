Oyuncu Uğur Aslan: Hatay’a 100. Yıl Köyü kuruyoruz

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KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Yargı’nın ‘Eren Komiser’i Uğur Aslan, 6 Şubat depreminde Hatay’da bulunan 11 akrabasını kaybetmiş ve felaketin ardından depremzedeler için birçok yardım projesini hayata geçirmişti.

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, yeni bir projeye destek verdiğini açıkladı. Hatay’da ‘100. Yıl Köyü’ kurulacağını söyleyen Aslan, proje hakkında bilgi verdi: “Gönüllü arkadaşlarım bir araya gelerek ciddi bir bütçe oluşturdular bu proje için. Jandarma Asayiş Vakfı da bize Mustafa Kemal Üniversitesi’nin kampusu içerisinde bir arazi tahsis etti.

O arazide insanların geçici olarak barınabileceği bir yaşam alanı inşa edilecek. Projeyle hem barınma sorunu çözülecek hem de eğitimin devamlılığı sağlanacak. Hatay toparlanmaya çalışıyor. İnsanların sosyal yaşam alanları yok. Biz de o yaşam alanlarını oluşturabilmek için yöneticilerle sürekli iletişim halindeyiz. Kolay değil, büyük bir yıkım oldu. Ben hem Hatay âşığı bir insanım hem de çocukluğum, gençliğim hep orada geçti. İnsanlar beni gördüğünde gelip içini döküyor, dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Manevi anlamda da yanlarında olmaya çalışıyorum.”

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3 YIL ÜCRETSİZ KULLANACAKLAR

Uğur Aslan’ın yanı sıra İlker Ayrık ve Jehan Barbur’un da iyilik elçileri arasında yer aldığı 100. Yıl Köyü projesi, Blocks for Hope oluşumu, Jandarma Asayiş Vakfı, Gülmek İyileştirir Derneği, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve onlarca gönüllü tarafından hayata geçiriliyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kampusu içerisindeki 120 dönümlük arazide 300 ev, destek birimleri ve istihdam atölyeleri ile inşa edilecek 100. Yıl Köyü ilk 3 yıl ücretsiz olarak depremzede ailelerin kullanımına sunulacak. Yapılar daha sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci Yurdu ve çeşitli üniversite birimleri yönetiminde kullanılacak.