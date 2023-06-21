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Oyuncu Şekip Taşpınar'dan güzel haber: Gözlerini açtı, benimle konuştu!

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#Şekip Taşpınar#Berna Taşpınar#Sahte İçki
Oyuncu Şekip Taşpınardan güzel haber: Gözlerini açtı, benimle konuştu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 16:16

Dizi ve sinema oyuncusu Şekip Taşpınar sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Berna Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren eşi Şekip Taşpınar'ın sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı: Bugün konuştuk bir iki güne servise alacaklar!

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Kurtlar Vadisi dizisindeki ’Cevat Akarsu’ rolüyle tanınan Şekip Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

’Beyaz Gelincik’, ’Kurtlar Vadisi’, ’Behzat Ç.’, ’Tek Başımıza’, ’Karadayı’, ’Şefkat Tepe’, ’Cesur Yürek’, ’Arıza’, ’Arka Sokaklar’, ’Teşkilat’, ’Yürek Çıkmazı’, isimli dizi ve Sinema filmlerinde rol alan Şekip Taşpınar’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Oyuncu Şekip Taşpınardan güzel haber: Gözlerini açtı, benimle konuştu

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YAKINDA SERVİSE ALACAKLAR

Eşini bir an yalnız bırakmayan Berna Taşpınar güzel haberi duyurdu.

Hastanede eşiyle kısa süreli görüşme gerçekleştiren Taşpınar, ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı:

"Şekip’i bugün gayet iyi gördüm. Biraz konuşup, sohbet ettim. Zaman kavramı gidip geliyor ama düzelecek. Doktoru biraz enfeksiyonu olduğunu ve bir, iki gün daha yoğun bakımda kalması gerektiğini söyledi.

Böbreklerinde kalıcı hasar olmuş, ilerleyen günlerde tam olarak ne olduğunu anlayabileceğiz. İnşallah vücudundaki enfeksiyonu da atacak. Şu an solunumunu kendisi yapabiliyor, bir iki güne kadar da servise çıkacak."

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