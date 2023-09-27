Oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu!

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PARKTA ÖLÜ BULUNDU

Olay Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

10 Aralık Şehitler Parkı’nda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarını alan polis olay yerine gittiğinde tiyatro sanatçısı ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu’nun sırt üstü yatan cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemede cesedin yanında, Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca, şarjörde 7 mermi ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Seda Fettahoğlu’nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.



Cesedi bulan üniversite öğrencisi F.A’nın polise verdiği ifadesinde "Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim" dediği öğrenildi.

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Polis incelemesinin ardından Seda Fettahoğlu’nun cesedi Adli Tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, parkta herhangi bir güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi.



ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

İstanbul Şehir Tiyatrosu hesabından yapılan açıklamada, 'Tiyatromuzun değerli oyuncusu, canımız, Seda Fettahoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük. Şehir Tiyatrosu ailemizin, sevenlerinin, dost ve yakınlarının başı sağ olsun.' mesajı paylaşıldı.

44 yaşındaki oyuncunun 24 Eylül pazar günü yaptığı paylaşımın altına, 'Yaşamı sev bedeni koru' notu dikkat çekti.

Kanlı Nigar ve Çalıkuşu gibi başarılı projelerde yer alan Seda Fettahoğlu, en son Çocuklar Duymasın dizisinde rol almıştı.





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Seda Fettahoğlu kimdir?

Seda Fettahoğlu, 1979 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzon Anadolu Lisesi'ni 1997 yılında bitiren Seda Fettahoğlu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2022'de mezun oldu. İngilizce bilen Seda Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. Fettahoğlu kariyeri boyunca, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda rol aldı.

Başarılı isim son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın'ın kadrosuna dahil oldu. Seda Fettahoğlu'nun dizide canlandırdığı "Sultan" karakteri Haluk ve Meltem'in dünürü, Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Mesleki Çalışmalar, Oynadığı veya Yönettiği Oyunlar:

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“Surname 2010”, ''İşgal Altındaki Masallar'' 2010, “Bakhalar” 2010, “Mefisto” 2009, “Numan Nokta Net” 2009, ''Sokak Kedileri'' 2008, “Kırmızı Pazartesi” 2008, “Ceza Kanunu” 2007, “Kanlı Nigar” 2006, “Çalıkuşu” 2004, ''Küçük Nasreddin'' 2004, “Midas’ın Kulakları” 2003.



