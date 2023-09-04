Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi!

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Rüzgar Aksoy, 3 Ocak’ta Paris’te evlilik teklif ettiği Yasemin Sancaklı‘yla nikah masasına oturdu.



Polonezköy‘de düzenlenen kır düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin nikah şahitliğini oyuncu Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.

Törenden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Düğünün ardından çift ortak mesaj paylaşıp dostlarına teşekkür etti: “Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz”

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Yasemin Sancaklı'nın düğünün hemen ardından soyadına 'Aksoy'u da ekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Çift köpeklerine de gelinlik ve damatlık giydirdi.