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Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi!

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#Yasemin Sancaklı#Rüzgar Aksoy#Düğün
Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 10:44

Oyuncu Rüzgar Aksoy uzun zamandır aşk yaşadığı dans sanatçısı Yasemin Sancaklı'yla dünyaevine girdi.

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Rüzgar Aksoy, 3 Ocak’ta Paris’te evlilik teklif ettiği Yasemin Sancaklı‘yla nikah masasına oturdu.

Polonezköy‘de düzenlenen kır düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin nikah şahitliğini oyuncu Bora Cengiz ve Yiğit Uçan yaptı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi


Törenden renkli kareler sosyal medyadan paylaşıldı.

Düğünün ardından çift ortak mesaj paylaşıp dostlarına teşekkür etti: “Rüya gibi geldi geçti… çok güzeldi. Bize gönül verip anılarımızı paylaşan tüm dostlara teşekkür ederiz. Harika insanlarla yolarımız kesişmiş. Ailemize, dostlarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki siz”

Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi

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Yasemin Sancaklı'nın düğünün hemen ardından soyadına 'Aksoy'u da ekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi

Çift köpeklerine de gelinlik ve damatlık giydirdi.
Oyuncu Rüzgar Aksoy ve sevgilisi Yasemin Sancaklı evlendi

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#Yasemin Sancaklı#Rüzgar Aksoy#Düğün

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