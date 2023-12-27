Oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

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Kutay Soyocak’tan da ayrılan ünlü oyuncu bu kez Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi Efe Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ergüçlü, DJ Artz olarak tanınan Efe Çelik ile asansörde çektiği selfie pozunu sosyal medyasında yayınlayarak bu aşkı herkese ilan etti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Dubai seyahati

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, Fransa’nın Lille futbol takımında forma giyen sevgilisi Yusuf Yazıcı ile Dubai’de tatil yapıyor.

Ünlü çift önceki gün de Abu Dabi’deki Şeyh Zayid Camisi’ni ziyaret etti. Sevgilisiyle Dubai’nin geleneksel kıyafetlerini giyen Melisa Aslı Pamuk bu ziyaretten kareleri sosyal medya hesabında da paylaştı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabına yüklediği kareler takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Ayna pozu

Yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Kaya önceki gün ünlü modacı İlknur Şeref’in tasarımıyla verdiği ayna pozunu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

Hazal Kaya’nın giydiği ceketi daha önce Sıla Türkoğlu da bir davette giymişti. Kaya’nın bu paylaşımının ardından sosyal medyadaki bazı moda hesapları ceketin hangi oyuncuya daha çok yakıştığına dair anket yaptı.

Ayrıldık

Gecenin davetlileri arasında olan Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile 6 aylık ilişkilerinin bittiği haberlerini doğruladı. Ünlü oyuncu “Evet ayrıldık fazla konuşmak istemiyorum” dedi.

3 ay yokum

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Sunset’teki yılbaşına partisine katılan isimlerden Edis uzun bir tatile çıkacağını söyledi: “Bu 2023’te katıldığım son davet. 3 ay beni göremeyeceksiniz. Tatile çıkacağım.” Yılbaşı konseri vermeyeceğini belirten Edis, sanatçı dostlarının yüksek sahne ücretleri hakkındaki soruları “Bu konu hakkında hiç yorum yapmak istemiyorum, çok ayıp şeyler bunlar” diyerek yanıtlamak istemedi.

Sesim bir anda gitti

Züleyha, Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Doktor kontrolünden çıktığını belirten başarılı sanatçı, yaşadığı rahatsızlığı anlattı: “Sesim bir anda gitti. Üç gün boyunca sürdü. Korkunç bir deneyimdi, gerçekten ürkütücüydü. Hastaneye gittim ve boğaz reflüsü teşhisi konuldu.”

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Hak etti ödülü

Hadise, “O Ses Türkiye”de takımında olan Semicenk’in 49. Pantene Altın Kelebek Töreni’ndeki başarısı hakkında konuştu. Ünlü yıldız, ‘en iyi çıkış yapan sanatçı’ seçilen ve “Pişman Değilim” şarkısıyla ‘yılın şarkısı’ ödülünü de alan Semicenk için “O çok başarılı bir sanatçı. Onu çok seviyorum. Ve hak etti ödülünü” dedi.