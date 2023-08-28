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'Yeni hayatımın ilk günü...' Evlendiler!

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#Furkan Aksoy#Sevde Çobanoğlu#Oyuncu
Yeni hayatımın ilk günü... Evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 13:12

Oyuncu Furkan Aksoy bir süredir birlikte olduğu Sevde Çobanoğlu ile evlendi.

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Çiftin Bahçelievler'deki bir otelde gerçekleşen düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı.

Yeni hayatımın ilk günü... Evlendiler

Furkan Aksoy, düğün fotoğraflarını teşekkür mesajıyla Instagram'da yayınladı.

Yeni hayatımın ilk günü... Evlendiler

"Yeni hayatımın ilk gününden tüm sevenlerime merhabalar. Dün itibariyle dünya evine girmiş bulunmaktayım. Dilerim ki bu dünyada seven, sevdiği ile birlikte yaşlanır. Dualarımın kabul olduğu günlerde sizlerin de dualarının kabul olmasını dilerim."

Yeni hayatımın ilk günü... Evlendiler

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"Sevginin Sevde’ye dönüştüğü yerde, hayatımın en mutlu gününde yanımda olan başta nikah şahitlerimiz Sn. Mehmet Tevfik Göksu, Sn. Nureddin Nebati, Sn. Mahmut Demirtaş ve Sn. Sebahattin Şirin olmak üzere aileme, çok kıymetli arkadaşlarıma, tebriklerini ileten sevenlerime teşekkür ederim."

Yeni hayatımın ilk günü... Evlendiler

 

 

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#Furkan Aksoy#Sevde Çobanoğlu#Oyuncu

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