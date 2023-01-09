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Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu? Aylar sonra gelen paylaşım!

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#Ceyda Düvenci#Bülent Şakrak#Okan Ali Şakrak
Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu Aylar sonra gelen paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 12:08

Ceyda Düvenci dizi setinde tanıştığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu. Boşanma haberleriyle gündeme gelen ikiliden yeni bir paylaşım geldi.

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Kısa süre sonra da evlilik kararı alan Düvenci ve Şakrak 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını takipçileriyle paylaşan mutlu aile son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

Uzun süre 'ayrılık' haberlerine sessiz kalan çift dün akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisini birlikte izledi.

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Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu Aylar sonra gelen paylaşım

Ceyda Düvenci oğlu Okan Ali'nin fotoğrafını paylaşırken, Bülent Şakrak'ın büyük heyecan yaşadığı videosunu aile dostları yayınladı.

Birlikte poz vermekten kaçınan ikilinin aynı evde oldukları ortaya çıktı.

Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşanıyor mu Aylar sonra gelen paylaşım

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci ayrılık iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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#Ceyda Düvenci#Bülent Şakrak#Okan Ali Şakrak

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