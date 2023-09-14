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Oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu

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#Ayçin Tuyun#Meme Kanseri#Ayçin Tuyun Kimdir
Oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 08:07

Meme kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Başarı bir operasyon geçiren Tuyun, 'Pes etmek yok' dedi.

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Bir süredir meme kanseri tedavisi gören Ayçin Tuyun, aldığı kemoterapilerin ardından saçlarını kazıp, peruk kullanmaya başlamıştı.

Hastalık süreci hakkında takipçilerini sık sık bilgilendiren oyuncu ameliyat oldu.

Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Tuyun, başarılı geçen operasyonun ardından son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan oyuncu, 'Gayet iyiyim çok şükür ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok sevgiyle kalın' ifadelerini kullandı.

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#Ayçin Tuyun#Meme Kanseri#Ayçin Tuyun Kimdir

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