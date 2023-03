‘Oyun Treni’yle başlayan muhteşem bir yolculuk: Köksal Engür çok özel bir ses ve ışıktı

Haberin Devamı

77 yıllık bir hayat serüveni ve bu serüvenin 10’uncu yılında sanata “Merhaba” demiş bir portre. Köksal Engür, 67 yıllık kariyerine o kadar çok şey sığdırmıştı ki, aslında her kuşağın ona ait izlenimi, tanışıklığı, sempatisi, gönül bağı farklı zaman dilimleri ve karakterleri barındırıyordu. Meseleyi şöyle açayım; benim gibi hayata 60’ların başında dahil olanlar için televizyon tüm siyah beyazlığına rağmen gecelerimize özel bir büyü katan muhteşem bir icattı. Evlerimizdeki hükümranlığını hemencecik ilan ediveren bu kutu sayesinde onca yüz hafızalarımıza nakşedilirken Köksal Engür de gönül bahçemizdeki yerine Levent Kırca’yla rol aldığı “Oyun Treni” adlı çocuk programı vasıtasıyla oturmuştu. Ankara’dan çıkıp Türkiye’nin diğer şehirlerini ziyaret eden bir trenin maceralarını anlatan yapım “Bizler Ali, Veli, Makinist; bunlar vagonlarımız; kuklasıyla, folkloruyla ‘Oyun Treni’yiz biz” türünden sözlere sahip ünlü şarkısıyla da aklımızda yer ediniyordu.



HER NESLİN KALBİNDE



Engür elbette sadece bu trenin üyesi değildi, sonrasında başka trenlere bindi, bambaşka maceralara uzandı. Böylelikle her neslin kalbindeki, belleğindeki yeri de farklı oldu. “Çocuk Saati”, “Arkası Yarın”lar, o muhteşem ve kendine özgü tona sahip sesiyle birçok karaktere hayat verişi (ki bu külliyatta Goscinny-Morris ikilisinin klasiği ‘Red Kit’ ve ‘Susam Sokağı’nın Büdü’sü var) ve rol aldığı onlarca film... Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunuydu ve bolca da sahne tozu yuttu. Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne, Bakırköy Belediye Tiyatrosu bu hattaki ana duraklarıydı.



iZLERİ SİLİNMEYECEK



“Vizontele”, “Korkuyorum Anne”, “Beş Vakit”, “Güneşin Oğlu”, “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi”, “Sen Kimsin?”, “Unutursam Fısılda”, “Oflu Hoca’nın Şifresi” de beyazperde cephesinde ilk akla gelen çalışmalardı. ‘Şimdiki zamanlar’ onu “Leyla ile Mecnun” dizisindeki ‘Ak Sakallı Dede’ karakteriyle kendi tarihine dahil etti. Onur Ünlü imzasını taşıyan dizinin en belirgin yüzlerinden biriydi Engür.

Radyo, televizyon, sinema, tiyatro derken sesi ve suretiyle hep karşımızdaydı. Oyunlar, diziler, filmler yeteneğinin ifade alanlarıydı ve canlandırdığı karakterlerle zihnimizdeki sağlam yerine oturdu. Ölüm haberiyle birlikte sosyal medyada kendisiyle çalışmış onca sanatçı taziyelerini belirtirken kendi üzerlerindeki emeğinin de altını çiziyordu. Demek ki sadece seyirci belleğine seslenmemiş, kendisinden sonra gelen onca sanatçı kardeşlerinin, genç meslektaşlarının da gelişimine, bilgi-görgüsüne katkıda bulunmuş... Yer aldığı projeler vasıtasıyla bıraktığı izler kolay kolay silinmeyecek türden bir sanatçıydı. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

KALP KIRDIĞINI GÖRMEDİM

Dün bu yazıyı kaleme alırken Köksal Engür’le “Leyla ile Mecnun”da birlikte çalışan dizinin yönetmeni Onur Ünlü’den Köksal Abi hakkında görüş istedim. Kendisini şöyle anlattı bize:

1) Bir kere müthiş disiplinliydi. Hep hazır geldi. Son çalışma gününe kadar bir kere bile ezber unutmadı.

2) Onun bulunması bir güven hissi verirdi. Hem sette oyuncuya hem de yönetmen olarak bana. İşi ona bırakırdın ve arkana yaslanırdın.

O gerisini hallederdi.

3) Baykuşları çok severdi. İrili ufaklı onlarca baykuş heykelciğinden bir koleksiyonu vardı.

4) Saygın bir oyuncu olduğu için kendisiyle çalışana da saygınlık katardı. Bu, özellikle yolun başındaki bir yönetmen için çok önemlidir. Ben kendi yolumun başından beri onunla çalışıyorum.

5)Tatlı bir huysuzluğu vardı. Herkes işini iyi yapsın ve iş akıp bitsin isterdi. Ama 15 sene boyunca bir kere bile birisine hakaret ettiğini, kalp kırdığını görmedim.

6) Geniş bir mizah anlayışı vardı. İleri yaşına rağmen senaryodaki ve setteki hiçbir şakayı kaçırmazdı.

7) Bir de cool adamdı. İşini yapardı ama gereksiz yere heyecanlanıp manasızca yükseldiğini görmedim.

Çok güzel hatırlayacağız

Tilbe Saran: Köksal sahnede, mikrofonda, ekranda büyücüydü! Sıcacık, candan ve daima samimi!

Ayşe Nil Şamlıoğlu: Ne çok özleneceksin arkadaşım. Işık gözlüm.

Genco Erkal: Sevgili dost, sevenlerin seni unutmaz.

Melek Baykal: Seni çok güzel hatırlayacağız ve hiç unutmayacağız.

Tolga Çevik: Seni tanımak, senden öğrenmek bir onurdu.

Osman Sonant: Ne güzel insandın Köksal Abi ne ilham verdin hepimize.

Burak Aksak: Derin izler bıraktın Köksal Abi. Her şey için teşekkürler.

Volkan Severcan: Herhalde binlerce filmde konuştuk beraber. Çok özel bir sesti.

Cenaze bugün

77 yaşında hayata veda eden Köksal Engür, bugün Karacaahmet Şakirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze

namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.