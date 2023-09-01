Oyun Bitti’de geri sayım

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Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği filmin “Bu sıradan bir oyun değil” sloganlı afişi de yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosunu Taner Şahin yazdı.

Aksiyon-gerilim türündeki film, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.

Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir.

Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak Rus takımının elindeki silahlar gerçektir ve 3 arkadaş da avdır.