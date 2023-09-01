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Oyun Bitti’de geri sayım

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#İlker Aksum#Can Nergis#Melih Selçuk
Oyun Bitti’de geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 08:13

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün paylaştığı “Oyun Bitti”, 27 Ekim’de vizyona girecek.

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Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği filmin “Bu sıradan bir oyun değil” sloganlı afişi de yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu filmin senaryosunu Taner Şahin yazdı.

Aksiyon-gerilim türündeki film, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyor.

Oyun Bitti’de geri sayım

Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir.

Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak Rus takımının elindeki silahlar gerçektir ve 3 arkadaş da avdır.

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#İlker Aksum#Can Nergis#Melih Selçuk

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