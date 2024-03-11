Oscar kırmızı halısında Filistin'e destek... Filmleri beş dalda aday gösterilmişti

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Bu yıl en iyi film en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi özgün senaryo ve en iyi kurgu dallarında Oscar adayı olan filmin iki oyuncusu Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud, kırmızı halıya yakalarına Filistin bayrağı takarak çıktı.

Beş dalda Oscar adayı olan Anatomy of a Fall filminin iki oyuncusu yakalarına Filistin bayrağı takarak törene katıldı.

Bu şekilde de her gün bombalar altında yaşam savaşı veren, bir yandan da açlıkla mücadele eden Gazze halkına olan desteklerini gözler önüne serdiler.

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Mısır kökenli oyunçu Ramy Youssef, yakasında Gazze'de ateşkes talep eden rozet taşıyanlardan biriydi.

Bu arada törenin yapıldığı Dolby Tiyatrosu'nun dışında da Filistin'e destek gösterileri için yüzlerce kişi toplandı. Oscar töreninin kırmızı halısı devam ederken Filistin'e destek veren ve savaşın bir an önce bitmesini isteyen protestocular gösterilerini sürdürdü.

Gösteriler yüzünden trafikte de bir yoğunluk yaşandı. Canlı yayının başlamasına kısa bir süre kala birçok konuk törenin yapılacağı Dolby Tiyatrosu'na yetişemedi. Bu yüzden de bazı koltuklar boy kaldı.

Billie Eilish de aynı rozeti taktı.

Ellerindeki pankartlarla bir an önce Gazze'de ateşkes yapılmasını talep eden göstericiler "Soykırıma ödül yok' sloganları attı. Yüzlerce kişi Hollywood sokaklarında Filistin bayraklarıyla yürüdü.

Bu arada Oscar kırmızı halısında da bazı oyuncular yakalarına Gazze'de bir an önce ateşkes yapılması isteğini simgeleyen rozetler taktı. Mısır kökenli Ramy Youssef, Billie Eilish bu rozeti takan ünlülerden bazılarıydı.