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Orhan Gencebay'dan 12. yıla özel çekim

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#Orhan Gencebay#Yeni Albüm#Maske
Orhan Gencebaydan 12. yıla özel çekim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 08:37

MÜZİK dünyasının usta ismi Orhan Gencebay, 12 yıl aradan sonra albüm çıkardı.

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Gencebay’ın 5 yeni bestesinin yer aldığı “Maske” isimli albüm Kervan Plakçılık etiketiyle sevenleriyle buluştu. Albüm için çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından ‘Orhan Gencebay 2023’ notuyla paylaşan sanatçıya hayranları yorumlar yağdırdı.

Gencebay, “Maske” albümünde yer alan “Canım Türkiye’m” adlı eserine klip de çekti.

Orhan Gencebay ile oğlu Altan Gencebay’ın prodüktörlüğünü üstlendiği albümde “Maske”, “Dedikodu”, “Gönül Utansın” ve “İsyankâr Değiliz” adlı eserler de yer alıyor.

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#Orhan Gencebay#Yeni Albüm#Maske

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