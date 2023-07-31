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Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... "Başlama yine 'öpeceğim' diye"

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#Bizimkiler#Ali Uyandıran#Binnur Şerbetçioğlu
Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 15:38

90’lı yılların efsane dizisi “Bizimkilerin” usta oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir araya geldi. İzleyicinin kalbinde taht kuran ustalar geçmiş günleri yad etti.

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14 yıl boyunca ekrana gelen Bizimkiler dizi bugün hala akıllarda. Birbirinde usta isimlerin rol aldığı dizinin oyuncuları Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran bir araya geldi.

Dizide 'Halis' ve 'Dilek' karakterine hayat veren ikili hasret giderdi.

Eski günleri anan Binnur Şerbetçioğlu buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, ' Dumkof ve Dilek', "Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.

İkilinin buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dizinin takipçileri sürpriz buluşmayı 'Özlemişiz' yorumlarıyla beğendi.

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

 
'BİZİMKİLER' OYUNCULARINA NE OLDU

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'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu uzun süre elinde tuttu. Dizinin yayından kaldırılmasının ardından bazı oyuncular büyük bir boşluğa düştü. İşsizlik ve çeşitli hastalıklarla mücadele günleri başladı... Ardı ardına bir dönemin en tanınan ve sevilen oyuncularının 'dram' ve ölüm haberleri gelmeye başladı.

GÜZİN ÇOĞARAN

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

'Bizimkiler' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 2022 yılının kasım ayında 79 yaşında yaşamını yitirdi. Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu..

AYKUT ORAY

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, film festivali için gittiği Köyceğiz'de otel odasında ölü bulundu.

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GÜZİN ÖZİPEK(BABANNE)

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı. Ünlü oyuncu lenfbezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

YAMAN OKAY

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Yaman Okay, Şükrünün karısı Nazan'ın bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolündeydi. Yaman Okay 1993 yılında yaşamını yitirdi.

SAVAŞ YURTTAŞ

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.

ORHAN ÇAĞMAN

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Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Evin büyükbabası Hüsnü rolündeki Orhan Çağman 1997'de vefat etti.

MEHMET AKAN

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri bey yani Mehmet Akan 2006 yılında aramızdan ayrıldı.

SAVAŞ DİNÇER

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Yine dizinin en önemli karakterlerinden olan Şükrü'yü canlandıran Savaş Dinçel de 20 Aralık 2007'de bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı.

AYTON SERT

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

1997 yılında bir beyin ameliyatı esnasında kaybettiğimiz sanatçı, dizide Davut Usta'nın dükkânına çıkma malzeme taşıyan, el arabalı bir garibanı canlandırmıştı.

OKTAY SÖZBİR

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Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

"Sus iblis kırarım boynuzunu ha!" "Halil Pazarlama" Halil" sözleriyle hatırladığımız Oktay Sözbir, Şubat 2006'da aramızdan ayrıldı.

LATİFE SARUHAN

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan 2001 yılında aramızdan ayrıldı.

UĞURTAN SAYINER

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan 'Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 2021 yılında yaşamını yitirdi. 77 yaşındaki Sayıner, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle tedavi görmüştü.

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HALİT AKÇATEPE

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat Öğretmeni Nazif Güngör rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.

ÖZGE ÖZBERK

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Dizide uzun süre Ali'nin bir dargın bir barışık yaşadığı sözlüsü Zeynep'i canlandıran Özge Özberk, daha sonra BKM'ye dahil oldu. Çemberimde Gül Oya dizisiyle yıldızı parlayan, Özberk, Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı AROG VE GORA filmlerinde rol aldı.

ERCAN YAZGAN(KAPICI CAFER)

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

" Buyruuuun" sözleri ve üzerinden yıllarca çıkartmadığı gömleğiyle dikkat çeken Ercan Yazgan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı son olarak ‘Bana Masal Anlatma’ filminde rol aldı.

GÜLER ÖKTEN

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Doktor Türkan'ı oynayan Güler Ökten, efsane diziden sonra bir çok dizi ve sinema filmde rol aldı.

ATILAY ULUIŞIK (ALİ)

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Atılay Uluışık ise, diziye 11 yaşında bir çocuk olarak başladı.Televizyon izleyicisinin gözünün önünde büyüyen Uluışık, sürpriz bir şekilde evlendi. Ancak mutluluk uzun sürmedi. 

ERDİNÇ DİNÇER

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Dizinin meraklı muhasebe müdürü Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kaldı. Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

Dizide Şükrü'yü canlandıran Erdal Özyağcılar, aynı karakterle anılmak istemediği için rolünü Savaş Dinçel'e devretmişti. Ünlü oyuncu çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

UMUR BUGAY

Efsane dizinin oyuncuları yıllar sonra buluştu... Başlama yine öpeceğim diye

On üç yıl aralıksız devam eden efsane dizi 'Bizimkiler' ile 'Türk TV'lerinde en uzun süre devam eden dizi' rekorunu kıran Umur Bugay'ın işleri çok iyi gitmedi. Bugay'ın son dizisi 'Şölen', ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı. Dizinin ömrünün sadece bir bölüm olmasına kızan ünlü yapımcı da mesleği bıraktı. Umur Bugay, 2019 yılında aramızdan ayrıldı. 

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#Bizimkiler#Ali Uyandıran#Binnur Şerbetçioğlu

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