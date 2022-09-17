Onları trafik kazası ayırmıştı... 'Erkek arkadaşım benim her şeyimdi ama hayat devam ediyor'

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Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “Yıllarca Google’da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum” açıklamasını yapan şarkıcı, “Ben yaptığım işlerle anılmak istiyorum, başımdan geçen kötü olaylardan kaynaklı ağlayan birisi olarak anılmak istemiyorum. Erkek arkadaşım benim her şeyimdi, yaşadığım şeyler çok kötüydü ama hayat devam ediyor” dedi.(Sayit DURMAZ)

Kaza anını ilk kez anlattı: Her şey üç saniyede oldu

Evlilik hazırlığı yaptığı Lafçı'nın ani ölümü ile sarsılan Gülçin Ergül, feci kazayı anlattı. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, gözyaşlarına boğuldu.

İşte Gülçin Ergül'ün açıklamalarından satır başları...

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* Bir radyo programı için İstanbul’a gidiyorduk. O gün çok da neşeli bir günümde değildim yolda çok güzel şeyler konuşmuştuk. Onun çok güzel iltifatları vardı. Onlarla avunuyorum. Bana ‘ben senin kadar iyi bir insan hayal etmek istesem, seni hayal edemem’ demişti. Hedeflerimiz için benden söz istedi.

HER ŞEY ÜÇ SANİYEDE OLDU

* Her şey üç saniyede oldu. Her anlattığımda bir daha yaşıyorum… İlk dönemlerde aklımdan sürekli o travma anları geçiyordu, ‘her şeyi doğru yapabildim mi’ diye kendimi sorguluyordum.

* Kaza anın biraz öncesini hatırlamıyorum ama kazadan sonrasını hatırlıyorum. Şok anlarında sakin olmaya çalıştığımı, ambulansları beklediğimizi hatırlıyorum.

* Ben o an hiçbir şey hissetmedim, bir şey olmadığını düşündüm. Yaralandığımı sonradan anladım, kolumda kırık vücudumda dikiş atılması gereken yerler vardı. Çevremizde bize yardım eden kişiler vardı. İlk Erdal’ın ailesine haber verdim.

* Dört saat yalnız kaldım, kimi aradım kimlerle konuştum bilmiyorum.

VEFAT ETTİĞİNİ OLAY YERİNDE ÖĞRENDİM

* Erdal’ın vefat ettiğini bana olay yerinde söylediler. Olabildiğince sakin kalmaya çalıştım çok zor anlardı.

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* Kazanın ardından olabildiğince kendimle zaman geçirmeye, meditasyon yapmaya çalıştım.

* Zaman geçtikçe, biten bir sınav değil bu. Ama onunla baş etmeyi biraz daha öğreniyorsunuz.

* Erdal’dan geri yakalan; sakladığım iki sweatshirt ve parfümü var yanımdalar hep… Profesyonel destek de alıyorum, konuşmak rahatlatıyor.

Sevgilisini trafik kazasında kaybetmişti...