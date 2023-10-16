Ölümünden sonra miras savaşı başladı! Babalık davası açılan ünlüler...

Haberin Devamı

OĞLUYLA GÖRÜŞMÜYOR

Magazin dünyasının en çok konuşulan babalık davalarından birini Emrah yaşadı. Şarkıcının 1990 yılında konser için gittiği Bursa’da tanıştığı Ebru Çolak, 2 yıl sonra bu ilişkiden olduğunu iddia ettiği oğlu Tayfun için babalık davası açtı. Dava tam 8 yıl sürdü. Emrah, baba olduğunu sürekli reddetti. Karşılıklı davalar açıldı. Son olarak DNA testiyle Tayfun’un babasının Emrah olduğu kesinleşti. Ancak şarkıcı yıllardır oğluyla görüşmüyor.

KIZLARIN MİRAS SAVAŞI

Erol Büyükburç’un kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek’in davasında mahkeme, sanatçının mezarının açılmasına karar verdi. Büyükburç’un kızı olduğunu ispatlayan Şimşek, daha sonra miras için dava açtı.



Erol Büyükburç vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç’a bırakmış, Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç itiraz ederek dava açmıştı. 5 milyon dolarlık miras için başlayan savaşa Ebru Şimşek de dahil oldu.

Haberin Devamı

SOYADINI ALDI

İbrahim Tatlıses’in Işıl Çıtak’tan 1989’da dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak, babasının soyadını alabilmek için 2017 yılında harekete geçti. Çıtak’ın açtığı babalık davası sonuçlandı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.

METİN AKPINAR’IN AÇIKLAMALARI SİNİRLENDİRDİ

Metin Akpınar’ın “Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm” açıklaması, Duygu Nebioğlu’nu sinirlendirdi.

İyi niyetimi kullanıp yalanlarıyla konuşmaya devam edenleri araştırın

Metin Akpınar, ikiz kızlarıyla ilgili açıklamasında “Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel’le birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi” demişti. Bu açıklamaya sinirlenen Duygu Nebioğlu, şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanlarıyla konuşmaya devam edenlerin, sosyalist yapısının gerçekliğini bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller, sizin kimler tarafından tutulduğunuzun farkındayım. Ben bu süreci Akpınar Ailesi’yle birebir yaşadım, kendinize başka sözler bulun. Ayrıca avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ’ın üstlendiği davamı almak hiç kolay değildi. 1 yıldır gece gündüz demeden çalışıyoruz.”

Kabul ettiğin çocuğu güldürürsün suratını yere eğmezsin

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından “Size elimdeki delillerle gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Kabul edip sahiplendiğin çocuğu güldürürsün, suratını yere eğmezsin. Hayat her zaman bir şans verir, Duygu Nebioğlu bir yere kadar şans verir” diyerek Metin Akpınar’a kızgınlığını dile getirdi. Genç kadın, “Nebioğlu soyadımdan asla vazgeçmeyeceğim” diye de yazdı.

Haberin Devamı