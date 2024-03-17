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Ölüm haberi Nesrin Sipahi'yi şoke etti

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#Nesrin Sipahi#Zeynep Göktürk#Onur Akay
Ölüm haberi Nesrin Sipahiyi şoke etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

SOSYAL medyada asılsız ölüm haberi yayılan ünlüler arasına Nesrin Sipahi de katıldı.

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 60’lı yılların önemli assolistlerinden, devlet sanatçısı unvanlı Nesrin Sipahi’nin öldüğü iddiası sevenlerini üzdü. Onur Akay’ın sosyal medyada duyurduğu haber internette yayılırken, doğru olmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Ölüm haberi Nesrin Sipahiyi şoke etti
Sipahi’nin menajeri Zeynep Göktürk, “Şu an Nesrin Hanım’la birlikteyiz. Bu yalan haber nereden çıktı, şok içindeyiz. Nesrin Hanım gayet sağlıklı. Bugün de yeni yaptığı düetle ilgili bir toplantısı var. Yakında şarkısı piyasaya çıkacak” dedi. Onur Akay ise daha sonra ‘editör hatası’ yapıldığını açıkladı: “Vefat eden sanatçımız Nesrin Sipahi değil, Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’dir. İsimlerin yakın olmasından dolayı, maalesef ki editör arkadaşlarımız bir karışıklık yaşamış.”

 

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#Nesrin Sipahi#Zeynep Göktürk#Onur Akay

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