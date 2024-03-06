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Oktay Derelioğlu saldırıya uğramıştı... Trafikte tartışmayın!

Güncelleme Tarihi:

#Oktay Derelioğlu#Başak Derelioğlu#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 09:29

Oktay Derelioğlu önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

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Eski milli futbolcu, geçtiğimiz aylarda trafikte yanında eşi Başak Derelioğlu varken saldırıya uğraması ve omzundan sakatlanması hakkındaki sorulara yanıt verdi:

Oktay Derelioğlu saldırıya uğramıştı... Trafikte tartışmayın

Türkiye’de trafikte kimseyle tartışmayın. Biraz sevgi ve saygı gerek. Şoför koltuğuna oturunca karakterinizi değiştirmeyin. O kişiyle ise hukuki süreç devam ediyor. Hakim karşısında ben küfür etmişim gibi anlattı. İftira da var. Eşim yanımdaydı. Saldırıya uğradım. Türk adaleti en iyi kararı verecektir. Maddi anlamda tazminat davası da açtım.”

 

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#Oktay Derelioğlu#Başak Derelioğlu#Türkiye

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