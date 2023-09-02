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Oğuzhan Koç'tan Dilan Çiçek Deniz'e 'tanımıyorum' göndermesi

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#Oğuzhan Koç#Dilan Çiçek Deniz#Şarkıcı
Oğuzhan Koçtan Dilan Çiçek Denize tanımıyorum göndermesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 11:00

Dilan Çiçek Deniz ve Oğuzhan Koç, aynı mekanda görüntülenmişti. Koç, kendisini tanımadığını söyleyen oyuncuya gönderme yaparak “Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam” dedi.

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Dilan Çiçek Deniz’le Oğuzhan Koç’un bir mekanda yan yana görüntülenmesi aşk dedikodularını neden oldu.

Oğuzhan Koçtan Dilan Çiçek Denize tanımıyorum göndermesi


Deniz, görüntülerin yayınlanmasından sonra açıklama yayınlayarak Koç’u tanımadığını söyledi:

“Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç ile sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldım. Yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biri. Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor.”

Koç ise sosyal medya hesabından “Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam” konser konserinin paylaşımı yaparak oyuncuya göndermede bulundu.

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Oğuzhan Koçtan Dilan Çiçek Denize tanımıyorum göndermesi

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#Oğuzhan Koç#Dilan Çiçek Deniz#Şarkıcı

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