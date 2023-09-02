Oğuzhan Koç'tan Dilan Çiçek Deniz'e 'tanımıyorum' göndermesi

Dilan Çiçek Deniz’le Oğuzhan Koç’un bir mekanda yan yana görüntülenmesi aşk dedikodularını neden oldu.
Deniz, görüntülerin yayınlanmasından sonra açıklama yayınlayarak Koç’u tanımadığını söyledi:
“Hiç tanımadığım Oğuzhan Koç
ile sadece 15 dakika kaldığım mekanda tesadüfen aynı karede yer aldım. Yan yana durduğumuzu bile fark etmediğim biri. Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor.”
Koç ise sosyal medya hesabından “Beni tanıyanlara şarkılar söylediğim bir akşam” konser konserinin paylaşımı yaparak oyuncuya göndermede bulundu.