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Ödül gecesine ünlü akını

#Klass Magazin#Burcu Esmersoy#Orhan Gencebay
Ödül gecesine ünlü akını

Klass Magazin, 18’inci yılını “Klass Ödülleri Gala Seremonisi” ile kutladı. Swissotel The Bosphorus İstanbul’da yapılan törende, alanının en ‘Klass’ isimleri ödüllendirildi.

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18 yıldır pozitif habercilik ilkesiyle hareket ederek iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının nabzını tutan Klass Magazin, 18’inci yılını “Klass Ödülleri Gala Seremonisi” ile taçlandırdı.

Ana sponsorluğunu 2410 Construction’ın üstlendiği gecede iş, sanat, sağlık, güzellik, mücevher, mobilya ve turizm gibi sektörlerin en başarılı ve alanında fark yaratan isimleri, 50 farklı kategoride ödül aldı. Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilen gecenin sunuculuğunu ise Burcu Esmersoy üstlendi.

Unknown Brand ve Voila Health Tourism’in de sponsorluklarıyla katkı sağladığı tören, Walone Fashion Group tarafından hazırlanan özel defile, dans ve ışık gösterileriyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Törenin ardından After Party için otelin Gabbro Resto – Bar’ına geçen konuklar, DJ Doğuş Çabakçor’un performansı eşliğinde doyasıya eğlendi.

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Ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen Burcu Esmersoy geceden elde ettiği geliri yardım kuruluşlarına bağışladığını açıkladı.

Ödül gecesine ünlü akını

‘Türkiye’nin turizm elçisi’ seçilen Pervin Ersoy, ödülünü Öznur Yakın’ın elinden aldı.

Ödül gecesine ünlü akını

‘Yılın turizm markası’ seçilen Jolly Tur’un ödülünü Betül Demir, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Mert Vardar’a verdi.

Ödül gecesine ünlü akını

Geceye eşi Sevim Emre ile katılan Orhan Gencebay, basın mensuplarıyla sohbet ederek, yeni single müjdesi verdi: “Beş şarkılık bir single çıkaracağım. Şarkıların her şeyi bana ait. Biliyorsunuz ben kendi şarkılarımdan başka şarkı okumam, beşi de yeni şarkım.”

Ödül gecesine ünlü akını

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‘Yılın DJ’yi seçilen Doğuş Çabakçor’un ödülünü Sevim Aydın verdi.

Ödül gecesine ünlü akını

Oktay Kaynarca, ‘yılın erkek giyim markası’ seçilen Kiğılı’nın ödülünü, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Süerdem’e takdim etti.

Ödül gecesine ünlü akını

‘Yılın spor adamı’ seçilen Ergin Ataman, ödülünü Harun Erdenay’ın elinden aldı.

Ödül gecesine ünlü akını

Erkan Özerman, ‘yaşam boyu onur ödülü’ne layık görüldü.

Ödül gecesine ünlü akını

Zuhal Topal - Korhan Saygıner

Ödül gecesine ünlü akını

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ÖDÜL KAZANANLAR

TÜRKİYE’NİN TURİZM ELÇİSİ Pervin Ersoy

YILIN ULUSLARARASI YATIRIMCISI 2410 Construction’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Tuğtekin

YILIN İŞ KADINI Sevim Aydın

YILIN HAYIRSEVER İŞADAMI Mr. Jade

YILIN ERKEK GİYİM MARKASI Kiğılı / Hilal Süerdem

YILIN EN İYİ HOTEL&RESIDENCE PROJESİ Merit Starlit / Hande Tibuk

YILIN SPOR ADAMI Ergin Ataman

YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ KADINI Benan Kurtuluş Saraç

YILIN EN BAŞARILI CEO’SU Türkiye Accor Otelleri Operasyondan Sorumlu Bölge Başkan Yardımcısı Uğur Talayhan

YILIN TURİZM MARKASI Jolly Tur

YILIN KADIN OYUNCUSU İrem Helvacıoğlu

YILIN DJ’Yİ Doğuş Çabakçor

YILIN İDOL KADINI Evrim Kırmızıtaş Başaran

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#Klass Magazin#Burcu Esmersoy#Orhan Gencebay

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