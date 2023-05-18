Nurettin Hasman ve sevgilisinden ilk fotoğraf

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GÖZLERDEN UZAK AŞK

Bir dönem Eda Taşpınar’la yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden düşmeyen iş adamı Nurettin Hasman, yaklaşık 6 yıldır takı tasarımcısı Zeynep Fıratoğlu ile birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez görüntülendi.

İLİŞKİYE DEVAM

2 yıl önce kısa süreli bir ayrılık yaşayan Nurettin Hasman ve Zeynep Fıratoğlu, daha sonra yeniden bir araya gelerek ilişkiye devam kararı almıştı. İkili önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.