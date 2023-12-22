Nilperi Şahinkaya: Herkül gibi erkek severim

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NİLPERİ Şahinkaya, Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un konuğu oldu.

Oyuncu, “Erşan Kuneri” dizisinde canlandırdığı Seyyal karakteri kadar seksi olmadığını söyledi ve ekledi: “Ama cilveliyim.”

Sanatçı Emre Yusufi ile sevgili olan Şahinkaya, sosyal medyadan kendisine “Bula bula bu adamı mı buldun” diye mesajlar geldiğini açıkladı:

“Emre’yi yolda görseler apışıp kalırlar. Ben heybetli erkek seviyorum. Erkek olduğu belli olsun. Emre de tıpkı yaptığı heykeller gibi Herkül. İlk zamanlar ‘bu ilişki çok yürümez’ diyordum. Emre, başına buyruktu, çok havalıydı, güvenemiyordum. Bir anda öyle bir rahatladım ki tavrı değişti. Güzel bir yere evrildik.”



KEREM BÜRSİN KOMPLEKSİZ BİRİ



Nilperi Şahinkaya, oyuncu arkadaşı Kerem Bürsin’in Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde gündem olan teşekkür konuşmasıyla ilgili de şunları söyledi:

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“Bayılıyorum Kerem’e. Kerem’in doğalında bu var. Dalga geçen insanların varlığını görüyor. Onların eğlenmesi onu da eğlendiriyor. Kompleksiz biri... Neden her sahneye çıkan bir mesaj vermek zorunda ki? Onu yaparak belki hayatın çok da ciddi bir şey olmadığını gösteriyor. Bence en kıymetli mesaj da bu.”

Partnerim çizgiyi koymalı

Nilperi Şahinkaya, sevgilisi Emre Yusufi’ye biri asılırsa ne yapacağını şu sözlerle anlattı: “Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. ‘Sen benim sevgilimle...’ diye bir uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona odaklanmıştım. Kız ise ben yokmuşum gibi davranmıştı. Bu en sinir bozucusuydu. Partnerimden o çizgiyi koymasını beklerim.”