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Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, annesinin doğum gününü Instaram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Kaygılaroğlu fotoğrafa "Nice yaşlara anacığım" notunu düştü.

Uraz Kaygılaroğlu daha önce de anne ve babasının fotoğrafı "Büyüten anacığım, yapımda emeği geçen babacığım... Sonuç" notuyla paylaşmıştı.

BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!



Ünlü isimlerin anneleri merak konusu oldu. İşte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!

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'BEN DE ÇOCUKMUŞUM'

Ünlü oyuncu ve yorumcu Hakan Ural sosyal medya hesabından annesi ile çocukluk yıllarına ait bir karesini paylaştı.

Hakan Ural son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcusu Hakan Ural 2016 yılında vefat eden annesini andı. Annesi Ceyhan Cem ile yer aldığı bir kareyi paylaşan Ural altına şu notu düştü:

"Ben de çocukmuşum... Annem de varmış. Özlüyorum tabii! Hayattayken ihmal ettim... Muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım, Allah affetsin. En çok 'Bir uğra göreyim' diye sitem ederdi, her anne gibi... Biz de dünyevi mazeretlerle bugün yarın derdik... Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekanı cennet olsun"

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Güliz İncekara, oyuncu Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla-kardeş gibi! İncekara, yüz hatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesi ile verdiği bu pozla kutlamıştı:

"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun.. Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"



Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.





Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.





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İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.





Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE



Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi.





Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI



Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.





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Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

ANNESİNİN KOPYASI



Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.





Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.