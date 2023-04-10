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Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, annesinin doğum gününü Instaram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Kaygılaroğlu fotoğrafa "Nice yaşlara anacığım" notunu düştü.
Uraz Kaygılaroğlu daha önce de anne ve babasının fotoğrafı "Büyüten anacığım, yapımda emeği geçen babacığım... Sonuç" notuyla paylaşmıştı.
BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!
Ünlü isimlerin anneleri merak konusu oldu. İşte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!
'BEN DE ÇOCUKMUŞUM'
Ünlü oyuncu ve yorumcu Hakan Ural sosyal medya hesabından annesi ile çocukluk yıllarına ait bir karesini paylaştı.
Hakan Ural son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcusu Hakan Ural 2016 yılında vefat eden annesini andı. Annesi Ceyhan Cem ile yer aldığı bir kareyi paylaşan Ural altına şu notu düştü:
"Ben de çocukmuşum... Annem de varmış. Özlüyorum tabii! Hayattayken ihmal ettim... Muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım, Allah affetsin. En çok 'Bir uğra göreyim' diye sitem ederdi, her anne gibi... Biz de dünyevi mazeretlerle bugün yarın derdik... Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekanı cennet olsun"
"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım. Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz. Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun.. Dualarım sizlerle."
"ANA YURDUM EKSPRES"
Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.
ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ
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AYNI KLİPTE BULUŞTULAR
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HER KONSERDE EN ÖNDE
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OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI
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ANNESİNİN KOPYASI
Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.