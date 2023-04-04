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Neslihan Atagül: Bağcılar çocuğuyum

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Bağcılar
Neslihan Atagül: Bağcılar çocuğuyum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:29

Oyuncu Neslihan Atagül, Marie Claire dergisine verdiği röportajda Bağcılar’da büyüdüğünü ve şöhrete giden yolda her zaman kalbinin sesini dinlediğini söyledi: “Bunu ben yapabildiysem herkes yapabilir.”

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Neslihan Atagül, Marie Claire dergisi için Heybeliada’da objektif karşısına geçti. Dergiye röportaj da veren oyuncu, “Bu kadar popülerliğe rağmen çok ulaşılabilir bir tavrın var. Kendini olduğun gibi ortaya koyabiliyorsun; yani pek politik değilsin. Öyle değil mi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Politik olmaktan hoşlanmıyorum. Şöyle bir şey var; ben Bağcılar’da büyüdüm. Benim o 13 yaşındaki halim gibi bir sürü genç var. Kimse onlara inanmıyor; onlar kendilerinde inanılacak bir şeye, bir dala tutunmaya çalışıyorlar. Ben de böyleydim. Bunu ben yapabildiysem herkes yapabilir. Bu anlamda aramızda bir fark yok. Bir hedef belirleyip o hedef uğruna çabalamak gerekiyor. Söylenen her şeyi duyup, sağduyuyla bir filtreden geçirip kendine malzeme yapmak gerekiyor bence. Bugün dönüp arkama baktığımda; yaptığım şey o kadar da kolay değildi. O yüzden her zaman kalbimden bana fısıldayan o cılız sesi dinledim. İyi ki dinlemişim. Şimdi de o sesi dinleyin demekten vazgeçmek istemiyorum.”

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BU YOLU ÇEVREMİN BANA OLAN İNANÇSIZLIĞI TETİKLEDİ

Atagül, oyuncu olmaya 8 yaşında karar verdiğini anlattı: “8 yaşındaydım oyuncu olmak istediğimi ilk kez dile getirdiğimde. Babamla film izliyorduk, ona söylemiştim. Hiç unutmam, başımı okşayarak ‘Olursun kızım’ demişti. Pek de inanmamıştı bana. Sonrasında da aslında çevremden hissettiğim hep aynıydı. Biraz geçiştirmek, biraz da inançsızlık. Bugün meslek seçimim ve sonrasında izlediğim yolun temel tetikleyicisi, çevremin bana olan inançsızlıklarından kaynaklanan ve pekişen kendime olan inancım diyebilirim.”

Neslihan Atagül: Bağcılar çocuğuyum

Daha çok âşık olmanın peşindeyim 

Neslihan Atagül, “Bu hayatta neyin peşindesin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Anlaşılmanın peşindeyim. Korkmamanın. Cesur olmanın peşindeyim aslında. İnanmanın peşindeyim. Tamamlanmanın. Kendi potansiyelimin yüzde yüzünü ortaya çıkarmanın peşindeyim ve insanların bu anlamda benden faydalanmasının peşindeyim. İnsanların potansiyelini çıkarmanın peşindeyim. Daha çok sevmenin, daha çok âşık olmanın. Ama bir kadına ya da erkeğe olan aşktan bahsetmiyorum. Genel olarak aşk. Sadece bunların peşindeyim diyebilirim.”

 

 

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#Bağcılar

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