Nermin Bezmen'den Tolga Savacı'ya: Sana ancak aşık olunabilirdi ben de aşık oldum...

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"Canım sevdiceğim Tolga’cığımın Yaradan’a yolculuğunda, arayan, yazan, sevgi ve şefkat bezeli tesellileri ve dualarıyla yanımızda olan, derin ve çaresiz acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, sosyal medya arkadaşlarımıza, sevdiceğimin hayranlarına, sanat-edebiyat- protokol-iş- basın dünyasından hüznümüze katılanlara kendim, sevgili görümcelerim Sibel ve Zeynep, Tolga’cığımın biricik oğlu sevgili Atilla, canım çocuklarım Pamira, Shawn, Pamir Cazım ve Ariella, melek torunlarım Pia, Shaya, Luna adına sonsuz teşekkür ediyorum!"

"Canım Tolga'cığım benim, çok yoğun çalıştığım zamanlar yemeğimi masama getirir, bir zoom görüşmesinde isem bōyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı... Onun büyük aşkını ve sınırsíz sevgisini hayatın en ince detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum!"

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"Yaralı yüreğime teselli bir armağandın Yaradan'ımdan... Geldin, sınırsız sevginle, aşkınla, şefkatin ve ihtimamınla kalbimí iyileştirdin. Sıcacık, duygusal, romantik, dürüst, sadık, egodan uzak verici kişiliğine ancak aşık olunabilirdi ve ben de aşık oldum. Ne güzeldin canım sevdiceğim, ne güzeldik beraber...."

"Canım Tolga'cığım, sevgilim, sevdiceğim... Nasıl evcimendin, nasıl "yuva"mızı severdin. Her kırılan, çatlayan, patlayan senin hünerinle deva bulurdu. Yemek masamızın üzerinde araba parçalarının tamirini yapmana biraz takılırdım ama hiç sesimi çıkarmaz, gülümser geçerdim. İyi ki... İyi ki sana üzüntü vermemişim, aptal dünya meselelerinden..."