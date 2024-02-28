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Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: 'Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum'

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#Tolga Savaşı#Nermin Bezmen#Yeşilçam
Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 07:35

Yeşilçam’ın usta aktörü Tolga Savacı’nın yaşamını yitirmesi büyük üzüntü yarattı. Eşi Nermin Bezmen’le Amerika’da yaşayan aktörün bir röportajında yaptığı “Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum” açıklaması sektöre küskün hayata veda ettiğini ortaya çıkardı.

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YEŞİLÇAM’ın en yakışıklı oyuncularından Tolga Savacı önceki gün hayatını kaybetti. Amerika New Jersey’de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının kaybı sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Yazar eşi Nermin Bezmen’le 2017 yılında Amerika’ya yerleşen Tolga Savacı, bir röportajında Türkiye’de oyunculuk sektörüne kırgın olduğunu dile getirmişti.

Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum

Tolga Savacı ve Nermin Bezmen, 2010 yılında başlayan ilişkilerini 2015’te nikâh masasına taşıdı.

2018 yılında New Jersey’deki evinde konuşan sanatçı, “Başka bir yerde sanata devam etmenin doğru olacağını düşündük. İlk deneme için buraya karar verdik. İngilizcem, Fransızcam, İtalyancam birazcık da Arapçam var. Türkiye’de istemediğim bir projenin içinde yer alıp aktör olmaktansa giderim herhangi bir ülkede pompacılık bile yaparım ki dört lisanla illa ki bir şeyler bulurum. Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım” açıklamasını yapmıştı.

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Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum

Tolga Savacı ve Hülya Avşar, 1985 yapımı “Sekreter” filminde başrolü paylaştı.

AMERİKA’DA YÜZME HOCALIĞI YAPTI

Amerika’da yüzme hocalığı yapan ve klasik araba tamiriyle hobi olarak ilgilenen Tolga Savacı’nın annesini de 11 yaşındayken kalp krizinden kaybettiği öğrenildi.

Tolga Savacı’nın 80’li yıllarda ünlü bir model olan kız kardeşi Sibel Savacı, “Çok dürüst bir insandı o kadar söyleyebilirim. Oğlu da yanındaydı. Çok mutlu bir hayatı vardı orada, özel çocuklara yüzme hocalığı yapıyordu. . Aynı zamanda hobi olarak Türkiye’de yaptığı gibi klasik araba tamirleri yapardı. Zamansız gitti” diye konuştu.

Tolga Savacı vasiyeti üzerine yaşadığı New Jersey’de dün defnedildi. Ünlü sanatçı için ailesi ilerleyen günlerde de İstanbul’da mevlit okutacak.

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Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum

Aydan Şener, 1980’li yıllarda birçok yapımda ünlü aktörle birlikte rol aldı.

İş vermediler

Sanatçının dostu Yalçın Dümer, “Aramızda Kalmasın” programına konuk oldu ve Tolga Savacı’ya iş verilmediğini söyledi:

“Bizim jenerasyonumuza iş vermediler. Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika’ya gitti. Yaşlılığını yaşayamadı, çok genç yaşında öldü. İnanmak istemiyorum, güzel adamdı.”

Tolga Savacı sinemaya küskün gitti: Türkiye’de aktör olmaktansa başka ülkede pompacı olurum

Sibel Can, Tolga Savacı ile birlikte 2002 yılında “Berivan” adlı dizi için kamera karşısına geçti.

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#Tolga Savaşı#Nermin Bezmen#Yeşilçam

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