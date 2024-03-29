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Nejat İşler'den 'mutlu musunuz?' sorusuna ilginç cevap

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#Nejat İşler#Oyuncu#27 Mart Dünya Tiyatro Günü
Nejat İşlerden mutlu musunuz sorusuna ilginç cevap
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 08:40

Nejat İşler, “Mutlu musunuz?” sorusuna olumsuz yanıt verdi: “Değilim. Mutluluk uzak bir ülke.”

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BUGÜN YAPILACAK EN GÜZEL ŞEY

 Laçin Ceylan ve Nihat İleri’nin kurduğu Bitiyatro, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 3 Mart’ta yaşamını kaybeden oyun yazarı Edward Bond’un anıldığı etkinlikte, Bond’un Bitiyatro için kaleme aldığı yazı, ‘Dünya Tiyatro Günü bildirisi’ olarak Nejat İşler tarafından okundu.

“Cezalı” adlı oyunun da sahnelendiği etkinlik sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Nejat İşler, “Dünya Tiyatro Günü’nde yapılacak en güzel şey, tiyatroya gitmek. Ben de bunu yaptım. Burası benim ustamın tiyatrosu. Geldim, güzel de bir oyun seyrettim” dedi.

HER GÜN ÖLÜMÜ DÜŞÜNÜYORUM

Futbola olan ilgisiyle bilinen Nejat İşler’e Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan tatsız olaylarla ilgili ne düşündüğü soruldu. İşler, futbola küstüğünü söyledi:

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“Bizim ne düşündüğümüz pek önemli değil, artık bu işlere başkaları karar veriyor. Artık stada dahi gidesim yok. Adamın biri çıkıp gidiyor, hakeme yumruk atıyor. Midemiz bulandı. Evet, küskünüm.”

Bir dönem Gümüşlükspor’un başkanlığını yapan İşler, “Amatördeyken rahattım, orada işler temizdi. Buralar karışık. Top değil başka şeyler oynanıyor. Ben her gün ölümü düşünüyorum. Öleceğini bilen tek varlık biziz, o yüzden bıraksınlar bu işleri” dedi.

Oyuncu, “Mutlu musunuz?” sorusunu da “Değilim. Mutluluk uzak bir ülke” diye yanıtladı.

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#Nejat İşler#Oyuncu#27 Mart Dünya Tiyatro Günü

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