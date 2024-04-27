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Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum

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#Nejat İşler#Asmalımescit#Oyuncu
Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:58

Nejat İşler ‘para hırsı’ hakkında konuştu: “İnsanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Doldur doldur nereye kadar? Mezara mı götüreceksin?”

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KEMİK ERİMESİNE KORTİZON TEDAVİSİ

Nejat İşler önceki akşam Asmalımescit’teki The G Pera adlı mekânda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü oyuncu, yoğun iş temposu nedeniyle yorgun olduğunu söyledi.

Kalçasında kemik erimesi olduğunu da dile getiren İşler, bu nedenle kortizon tedavisi gördüğünü açıkladı. Gündemi yakından takip ettiğini söyleyen oyuncu, gözlemlerini paylaştı:

İNSANLAR ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYOR

“Gündemi ve ekonomiyi yakından takip ediyorum. Her şey çok çabuk değişiyor. İnsanlar kolay para kazanmak istiyor, ancak risk almazsan para kazanamasın. Çevreme bakıyorum da insanlar ölmeyecek gibi yaşıyor. Bir gün herkes ölecek, onu biliyorum. Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum. Doldur doldur nereye kadar? Mezara mı götüreceksin?”

Nejat İşler: Yalnız kalınca ölümü düşünüyorum



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#Nejat İşler#Asmalımescit#Oyuncu

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