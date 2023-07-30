Nejat işler de EYT'den faydalandı! Mart ayında emekli oluyorum...

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MART AYINDA EMEKLİ OLUYORUM

Oyuncu Nejat İşler, dün akşam Beyoğlu'nda görüntülendi. Basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden İşler, "Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek" şeklinde konuştu.

51 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Aşk hayatınız nasıl gidiyor?" sorusuna, "Şu anda iş var" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, "Sizi bu duruma getiren, geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?" sorusu karşısında ise şu cevabı verdi:

"51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin."

ONLAR DA EMEKLİ OLDU

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda sık sık gündeme gelen ve daha önce "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. İşte EYT düzenlemesiyle emekli olan ünlüler...

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"EYT BANA DA VURDU"

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti.

55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Şarkıcı sözlerine "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" ifadesini kullanmıştı.

Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte maaşı...

30 yıl önce modelliğe adım atan ve uzun yıllar podyumlara çıkan Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıkladı.

Ebru Şallı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü model ve sunucu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çıkarılan EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.

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1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Şallı, “Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 lira. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım” diye konuştu.

Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek “45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz daha buradayız. Durun” diye karşılık verdi.

EYT’LİYİM AMA PRİMİM EKSİK!

Şarkıcı Emre Altuğ, EYT’li olduğunu söyledi. Altuğ, “Teoman söylediğinde ben de çok güldüm. Ben de EYT’li olmak üzereyim. 1989 yılında çalışmaya başladım. Hakkım var ama primlerim eksik. Bizi çalıştırıp primlerimizi yatırmamışlar. Öyle olmuyormuş meğerse. Hayatın ne getireceği belli olmaz” dedi.

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