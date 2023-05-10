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Nefise Karatay'dan açıklama: Ceza almadım beraat ettim

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#Nefise Karatay#Tolga Balta#İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi
Nefise Karataydan açıklama: Ceza almadım beraat ettim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 08:05

Nefise Karatay ile komşusu işinsanı Tolga Balta, 2021’de oturdukları sitenin ortak kullanım alanına ait masaj salonunda bir tartışma yaşamış, olay yargıya taşınmıştı. İkilinin davası İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Mahkemenin ardından Tolga Balta tarafından yapılan açıklamada Nefise Karatay’ın 75 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cezanın para cezasına çevrildiği söylendi.

İşlenilen suçun beş yıl içinde tekrarlanması halinde hapis cezasının da yürürlüğe gireceğini ifade eden Balta’nın aksine Nefise Karatay davadan beraat ettiğini, böyle bir ceza almadığını söyledi:

Nefise Karataydan açıklama: Ceza almadım beraat ettim

MASAJ YAPTIRIRKEN ANİDEN ODAYA GİRDİ

“Bu adam ben masaj yaptırırken aniden odaya girdi. ‘Buradan kalk’ dedi ve bana ağza alınmayacak küfürler etti. Yanımda iki şahidim de var. ‘Niye zamanında gelmediniz’ dediğimde bana yine küfretti. Yardımcıma saldırdı. Ben de bu olay karşısında sessiz kalamazdım. Polis çağırdım, ifade verdim. Sonra bu olay haber oldu. Haberi benim yaptırdığımı zanneden bu şahıs, karşı dava açtı. Bu davadan ise şubat ayında beraat ettim. Söylendiği gibi 75 gün hapis cezası da yok. Ne benden para alındı ne bildiri geldi.”

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Nefise Karataydan açıklama: Ceza almadım beraat ettim

Nefise Karatay, “Yalancı tanık ifadesiyle küfrettiğimi söyledi. Kendine itibar kazandırma ve beni karalama derdinde... Kirada oturduğu sitedeki daireden taşınması için 45 kişi imza topladı. Fakat çıkmıyor” dedi.

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#Nefise Karatay#Tolga Balta#İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi

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