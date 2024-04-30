Nazan Öncel'den meslektaşlarına gönderme: Yüzünüzle fazla oynamayın

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HER ŞEYİM ÇOK DOĞAL

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Nazan Öncel önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, estetik operasyonlarla büyük değişim yaşayan meslektaşlarına gönderme yaptı. ◊ Sahnede elindeki peçeteyle yüzündeki teri silen Nazan Öncel seyircilerine dönüp “Benim cildimde fazla makyaj yok, her şeyim çok doğal. Yüzünüzle fazla oynamayın” dedi. Öncel yaptığı mimiklerle de seyircilerini güldürdü.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Nazan Öncel’in bu sözleri akıllara estetikli hali geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan Sertab Erener’i getirdi. Uzun bir aradan sonra “Mecbursun” şarkısının klibiyle hayranlarının karşısına çıkan Erener’i izleyenler tanımakta güçlük çekmişti. Daha genç görünmek için estetik müdahaleler yaptıran 59 yaşındaki sanatçı, değişimiyle sevenlerini şaşkına çevirmişti.

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