Nalan Altınörs: Altın Kelebek çok önemli bir hatıra

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“Bir Ömür” adlı programa konuk olan sanatçı, 1987 yılında ödül kazandığı Altın Kelebek Ödül Töreni’nin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyledi: “1987’de ilk albümüm 1 milyondan fazla satmıştı. Onunla Altın Kelebek, Altın Kaset, Altın Mikrofon kazandım. Altın Kelebek ödülünü rahmetli Zeki Müren’in elinden alıştım, benim için çok önemli bir anı. Koluma girmişti, kulağıma fısıldayarak ‘Ahımı Hicranımı şarkısını çok güzel okumuşsunuz, tebrik ederim’ demişti.” Altınörs, o dönemki imajının tartışma yarattığını da söyledi: “Türkiye sanki ikiye bölünmüştü. ‘Türk sanat müziğinde böyle kısa saçlı kız olmaz. Pantolonlu biri olmaz’ diyorlardı. Benim o an imkânım oydu. Ama tarzım da oydu.”

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