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Nalan Altınörs: Altın Kelebek çok önemli bir hatıra

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#Nalan Altınörs#Altın Kelebek#Trt
Nalan Altınörs: Altın Kelebek çok önemli bir hatıra
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:24

TÜRK sanat müziğinin unutulmaz seslerinden Nalan Altınörs, yıllar sonra TRT Müzik’te seyirci karşısına çıktı.

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 “Bir Ömür” adlı programa konuk olan sanatçı, 1987 yılında ödül kazandığı Altın Kelebek Ödül Töreni’nin kariyerinde önemli bir yeri olduğunu söyledi: “1987’de ilk albümüm 1 milyondan fazla satmıştı. Onunla Altın Kelebek, Altın Kaset, Altın Mikrofon kazandım. Altın Kelebek ödülünü rahmetli Zeki Müren’in elinden alıştım, benim için çok önemli bir anı. Koluma girmişti, kulağıma fısıldayarak ‘Ahımı Hicranımı şarkısını çok güzel okumuşsunuz, tebrik ederim’ demişti.” Altınörs, o dönemki imajının tartışma yarattığını da söyledi: “Türkiye sanki ikiye bölünmüştü. ‘Türk sanat müziğinde böyle kısa saçlı kız olmaz. Pantolonlu biri olmaz’ diyorlardı. Benim o an imkânım oydu. Ama tarzım da oydu.”

Nalan Altınörs: Altın Kelebek çok önemli bir hatıra


ŞÖHRET UMURUMDA OLMADI

Sahnelere yıllar önce veda eden Nalan Altınörs, “Sahneye hiç sıcak bakmadım. Daha çok halk konserleri ve festivalleri tercih ettim. Şöhret hiç umurumda olmadı” dedi. İzmir’de yaşayan sanatçı, “Müzik azaldı hayatımda. Şiirler yazıyorum. Sessiz sakin bir hayatım var” diye konuştu.

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Nalan Altınörs: Altın Kelebek çok önemli bir hatıra

 

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#Nalan Altınörs#Altın Kelebek#Trt

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