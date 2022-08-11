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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan en güzel düğün hediyesi

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#Mustafa Sandal#Melis Sütşurup#Engelsiz Yaşam Vakfı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşuruptan en güzel düğün hediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:40

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un haziran ayında Marmaris’te düzenlenen düğün törenine katılan davetliler çiftin isteği üzerine hediye almak yerine Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağış yaptı. Düğün töreninden elde edilen bağışlarla alınan tekerlekli sandalyeler ve kıyafetler önceki gün sahiplerine ulaştırıldı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup geçtiğimiz haziran ayı başında İtalya’da Roma Büyükelçiliği’nde kıyılan nikâhla evlenmişti.

Ünlü çift nikâhtan sonra dostları için Marmaris’te düğün daveti vermişti. Yeni evliler dostlarından düğün hediyesi yerine Engelsiz Yaşam Vakfı’na bağış yapmalarını istemişti.

Engelsiz Yaşam Vakfı, Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un düğün töreninden elde edilen bağış geliriyle alınan tekerlekli sandalyeler ve kıyafetleri önceki gün sahiplerine ulaştırdı.

Etiler No:1903’te düzenlenen basın toplantısına aileleriyle birlikte katılan 35 engelli bireye tekerlekli sandalyeleri ve kıyafetleri Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri ve Beykoz Engelliler Derneği Başkanı Hasan Polat tarafından teslim edildi.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşuruptan en güzel düğün hediyesi

HER KESE ÖRNEK OLSUN

Törende bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan “Sevgili vakıf dostumuz ve sanatçımız Mustafa Sandal ve kıymetli eşi Melis Hanım’a teşekkür ederim. Gerçekten takdir edilecek bir davranış sergileyerek önünde engel olan insanlara destek oldular. Onların bu davranışının örnek olmasını diler, tekrar mutluluklar dilerim” dedi.

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