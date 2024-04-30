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Tatlıses-Keser polemiğinde son raunt! '30 yıldır aynı yalanı söylüyor'

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#Mustafa Keser#İbrahim Tatlıses#Orhan Gencebay
Tatlıses-Keser polemiğinde son raunt 30 yıldır aynı yalanı söylüyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:52

Mustafa Keser, İbrahim Tatlıses’in “Onu sahneye ilk çıkaran benim” sözlerine katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi. Ünlü türkücü, Tatlıses’i yalancılıkla suçladı: “30 seneden beri bu teraneyi söyleyip duruyor. Bu yalana bir son vermemiz lazım. 95 yılındaki ‘Alo’ programımla bugünkü büyük şöhretime eriştim. Beni sahneye çıkartan isim İbrahim Tatlıses değil.”

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Mustafa Keser, verdiği bir röportajda Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Keser, “Orhan Gencebay iyi bir müzisyendir ama iyi bir ses sanatçısı değildir. Müslüm Gürses Türkiye’nin en lezzetli seslerinden biridir ama hayatımda dinlemedim çünkü kötü okuyor” demişti.

Keser’in bu açıklaması İbrahim Tatlıses’i kızdırdı. “Haddini bil” diyen Tatlıses, ünlü türkücüyü kendisinin meşhur ettiğini iddia etti:

Tatlıses-Keser polemiğinde son raunt 30 yıldır aynı yalanı söylüyor

“Mustafa Keser’e sorun, onu sahneye çıkaran kim? İlk kez Kanal 6’daki ‘İbo Şov’a çıkardım, oradan aldı yürüdü.”

Mustafa Keser, Tatlıses’in bu sözlerini karşılıksız bırakmadı. “Söylemezsem Olmaz” programına konuk olan Keser, Tatlıses’in iddiasına yanıt verdi:

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“Bunu 30 senedir yapıyor, bu yalana bir son vermemiz lazım. 1978’de plak yaptım o arada Müzeyyen (Senar) Abla bana ‘seni gazinoya çıkarsam gelir misin’ dedi. Pembe Köşk Gazinosu’na solist oldum. İlk profesyonel deneyimim burada başladı. Müzeyyen Abla beni lanse etti. 87 yılında da beni parlatan bir kaset yaptım: ‘Yeşil Yeşil’. Türkiye çapında tanındım. 95 yılındaki ‘Alo’ programımla da şöhrete eriştim.”

Tatlıses-Keser polemiğinde son raunt 30 yıldır aynı yalanı söylüyor

İbrahim Tatlıses’in şovuna ilk kez 1993 yılında konuk olduğunu belirten Mustafa Keser şöyle konuştu:

“2 ya da 3’üncü programına Seda Sayan’la birlikte bizi konuk ettiler. Herkesi ben çıkardım, ben çıkardım. Bunun psikolojide adı vardır. Bu yalanı söyleye söyleye kendi de inanmaya başladı beni çıkardığına. Hatta birkaç programına katıldım. Her programda söyleyince asabım bozuldu. Bir programa davet etti, gitmedim. ‘Hastayım’ dedim. Doktor almış yanına, çiçekler falan eve kadar geldi. Sonra hanım, ‘boş ver buraya kadar gelmiş’ dedi katıldım. Ama yine aynı şeyi yaptı.’

Tatlıses-Keser polemiğinde son raunt 30 yıldır aynı yalanı söylüyor

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SANATÇI OLARAK ONDAN 300-500 KAT BÜYÜĞÜM

Mustafa Keser sözlerini şöyle sürdürdü: “İbrahim Tatlıses, bir namus ahlak temsilcisi olarak televizyonlardan 30 yıldır millete ders verir. Ama kendi yaşantısına bakarsanız bilmiyorum bir bağdaşma var mı? Saygıdan bahseden arkadaş karşısında çoluk çocuk olmadığının farkında değil. Ben ondan 3-5 yaş büyüğüm ama sanatçı olarak 300-500 kat büyüğüm.”

 

 

 

 

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#Mustafa Keser#İbrahim Tatlıses#Orhan Gencebay

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