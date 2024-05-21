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Müjde Uzman kimdir, nereli, kaç yaşında? Müjde Uzman hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Müjde Uzman kimdir, nereli, kaç yaşında Müjde Uzman hangi dizilerde ve filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 17:07

Müjde Uzman hayatı ve biyografisi ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde boy gösteren Müjde Uzman, izleyicilerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. İşte, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Müjde Uzman hakkında merak edilen her şey...

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Son dönemlerin en dikkat çeken isimlerinden olan Müjde Uzman, basında yer alan haberler ve konuk olduğu televizyon programlarının ardından gündem oluyor. Müjde Uzman'ın kim olduğunu ve kariyerini merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman kaç yaşında ve nereli?

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müjde Uzman, pazarlama müdürlüğü, müzik yazarlığı, modellik ve oyunculuk yapıyor. 2008 yılında Paramparça Aşklar dizisinde Nil rolü ile ilk kez ekrana çıkan Müjde Uzman, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2014 yılında "Küçük Aptalın Büyük Dünyası" kitabından esinlenerek senaryosu yazılan, başrollerinde Murat Boz ile Büşra Pekin‘in oynadığı "Hadi İnşallah" adlı filmde Sinasi Yurtsever, Cezmi Baskın, İdil Dizdar, Aydan Taş, Hülya Gülşen Irmak ile birlikte rol alan Müjde Uzman, 2015 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca, Kenan Çoban, Deniz Çakır, Ozan Akbaba, Yüksel Arıcı, Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizide "Nazlı" karakterini canlandırdı.

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