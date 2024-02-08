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Muhammed Irmak'tan iddialara yanıt: Dava açıp özür dileteceğim

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#Muhammed Irmak#Ali Burak Ceylan#Alp Kılınç
Muhammed Irmaktan iddialara yanıt: Dava açıp özür dileteceğim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 08:02

ALİ Burak Ceylan, geçen yıl Üsküdar’da düşen cüzdanını bulup kendisine getiren öğretmen Muhammed Irmak’a yardım eli uzattı.

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 Ceylan, arkadaşlarıyla bir olup depremzede Irmak ve ailesi için bir işinsanı aracılığıyla Caddebostan’da bir köşk temin etti.

Fakat sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Irmak’ın reklam yaptığını ve oyuncunun da bu duruma alet olduğunu iddia etti.

Ali Burak Ceylan ise iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Yaşananlar doğru. Kardeşimiz deprem mağduru. Bu tür haberlerle deprem şehitlerimize saygısızlık oluyor. Bu konuda en doğruyu Muhammed söyler.”

Muhammed Irmak ise “Yaşadığımız her şey kayıtlı. Bu iddiaları atanlara dava açacağım ve özür dileyecek” dedi.

Muhammed Irmaktan iddialara yanıt: Dava açıp özür dileteceğim

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#Muhammed Irmak#Ali Burak Ceylan#Alp Kılınç

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