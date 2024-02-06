Depremzede aileyi köşke yerleştiren Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu

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Ceylan'ın ailesini Bağdat Caddesi'ndeki bir köşke yerleştirdiğinden bahseden Muhammet Irmak, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Muhammet Irmak'ın açıklamalarının ardından Ali Burak Ceylan da sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu.

"O YARDIMLARI TEK BAŞIMA YAPMADIM"

"Bu videoyu kendimi mesuliyet altında hissettiğim için çekiyorum. Son dönemde aşırı yayılan bir video var Muhammet isimli depremzede kardeşimizin başından geçen olayı anlattığı bir video. Orada benden de bahsediyor. Anlattığı şeyler doğrudur ama bu videoyu çekmemin iki sebebi var... Birincisi Allah razı olsun o kadar çok dua geldi ki... Bu organizasyonu sadeceben yapmışım gibi bir algının olma ihtimalinden korktuğum için ve bazı yerlerde böyle geçtiği için buna bir açıklık getirmek istiyorum. Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu. Ben yada milyonlarca vatandaşımızın bu borcun gereğini yaptığı gibi ben ve dostlarım da o vakit elimizen geldiğince geleni yaptık. Ancak o köşkün bir sahibi vardı. O köşk Şehmus Üzüm isimli bir işadamı abimizin. Onunla bizi tanıştıran Ahlam isimli Filistinli bir arkadaşımız. Azra, Senem, Aykut, İlyas, Metin... Aklıma gelmeyen diğer bütün dostlarımız... Yol arkadaşlarımız... Aracıyla yardımları Avrupa'dan, Anadolu Yakası'ndan nokta nokta taşıyıp da ulaşması gereken yere götüren Muhammed isimli arkadaşımız; boyacı Emrah usta bir kuruş para almadan o evi boyayan, tadilatını yapan köşkün görevlisi Nedim Abi gelen aileye yardım etti. Yıkamacı abimiz, yatakları halıları ücretsiz yıkadı. Bunlar özel şeyler değil. Bunların altını çiziyor olmamın nedeni organizasyon içerisinde anılması gereken insanların da oluyor olduğunu sizin biliyor olmanız benim bütün duaları tek hak sahibi gibi olan bu durumdan kurtaracak ve beni vicdanen çok rahatlatacak."

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"RABBİM BİR DAHA YAŞATMASIN"

"İkincisi dediği gibi 6 Şubat günü, sonrasında takip eden aylarda bugüne kadar eğer ki iyiliğin bir terazisi olmuş olsaydı ve bunun adı bir 'iyilik' olmuş olsaydı biz bunu borç diye nitelendiriyoruz ama iyilik olsaydı bunun gereğini milletimiz zaten çok daha fazlasıyla, abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız her yerde ve her zaman yapmaya devam ediyor, etti de. Bunun diğerlerinden bir farkı yoktu ama gelen duaları eğer ki bölüşmek gibi bir hakkım varsa organizasyon içindeki dostlarıma ve aynı zamanda 6 Şubat'tan bugüne kadar gereğini yerine getiren tüm milletimiz adına alıyor ve bölüşüyorum. Vicdanen bunları paylaşmak istedim. Dualarınız, yorumlarınız, takdirleriniz için de sonuna kadar şükürler olsun. Allah razı olsun diyorum. Bugğün 6 Şubat sene-i devriyesi... Rabbim bir daha aynı acıyı inşallah milletimize yaşatmasın. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Tez bir vakitte hayallerine kavuşup, hayatlarına devam etmelerini temenni ediyorum. Rabbim bir daha bu acıyı milletimize yaşatmasın."