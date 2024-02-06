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Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti! 'Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin'

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat Depremi#Alara Bozbey#Hatay
Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 11:56

Sanat camiasının ünlü isimleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatını kaybeden binlerce vatandaşlarımızı sosyal medyadan yaptıkları duygu dolu paylaşımlarla anıyorlar…

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 kentte büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Ünlüler isimler tüm Türkiye'yi yasa boğan depremlerin yıl dönümünde üzüntülerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdiler.

Alara Bozbey

06.02.2023

Çok korktum sana sarılabilir miyim?

İstediğin kadar hem de…

Peki saçlarımı seninki gibi toplayabilir misin?

Bugün sen ne istersen biz onu yapacağız. İster oyun oynarız, ister resim çizeriz… Ne istersin?

Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin?

Üzgünüm çocuk, çok üzgünüm…

Bugün o acı günün 1’inci yılı…

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yakınlarına sonsuz sabırlar diliyorum…

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Şoray Uzun

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6 Şubat bizim unutabileceğimiz bir tarih değildir. Allah bu güzel milletimize bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Kalanların sabrını arttırsın. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Jehan Barbur

Bir yıl evvel… Hatırlamaktan korktuğumuz, unutmayı asla kendimize yakıştıramayacağımız, birçoğu gibi yardım elini uzatmaya daima devam etmekle, yaraları sarmakla mükellef olduğumuz elim bir 6 Şubat…

Tüm ülkenin başı sağ olsun. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, biz kalanlara sabır dilerim

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Deniz Uğur Gülener

Eşim 1999 depreminde ailesini kaybettiği için bizim evde 6 Şubat’ı izleyen günlerde büyük yas vardı. Bir felaketi tekrar tekrar yaşamanın ne demek olduğunu bilen biliyor. Hiçbir zaman unutmayalım ki içimiz bir daha cayır cayır yanmasın. Kazandığımız bilinç bir daha uykuya dalmasın. Acılar ders almak içindir. Şifa bulmak için aydınlanır insan. Hiçbirini unutmayalım. 

Mehmet Bozdağ

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Ruhumuzda derin yaralar bırakan o karanlık gecenin üzerinden tam bir sene geçti. Asrın felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; geride kalan yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun, tekrarını yaşatmasın.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Zuhal Topal

Tam bir yıl önce bugün ülkemizin yaşadığı en acı deprem haberiyle uyandık.. Öncelikle ölenlere bir kez daha Allah’tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum mekanları cennet olsun. Giden binlerce can içinde benim de kayıplarım oldu. Acıları halâ taze, halâ içimizi yakıyor. Ne yaşananları, ne yaşatılanları unutmadık unutmayacağız.. Umarım bu yaşanan büyük acılardan sonra gereken önlemler alınmış, sorumlular cezalandırılmıştır! Rabbim hiçbirimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.

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Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Ceyda Düvenci

Elimizden geleni yapmaya, hep hatırlamaya, dayanışmaya devam… ‘Seneler sürecek’ demişti bütün uzmanlar… unutmadık elbette… unutamayız da…

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Nilüfer Yumlu

Binlerce canımızı kaybettiğimiz bu büyük felaketi unutmadık unutamayız.Ailelerini canlarını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı diliyorum

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

Yılmaz Erdoğan

6 Şubat 2023’te yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız…

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

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Açelya Akkoyun

Deprem son olmayabilir ama can kaybı doğru yapılaşmayla son olabilir. Kaybettiğimiz bütün canlara Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve onların bir ömür boşuna ölmediklerini ispatlamak için elimizden ne geliyorsa çabalayıp daha iyi şartlar ve imkanlar diliyorum. başımız sağ olsun.

Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti Beni 6 Şubat öncesine götürebilir misin

 

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#6 Şubat Depremi#Alara Bozbey#Hatay

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