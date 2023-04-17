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Müge Işık'tan Damla Ersubaşı'ya şoke eden suçlama: Benim kocama nasıl göz dikersin!

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#Damla Ersubaşı#Müge Işık#Sihirli Annem
Müge Işıktan Damla Ersubaşıya şoke eden suçlama: Benim kocama nasıl göz dikersin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 10:43

Henüz küçük bir çocukken “Sihirli Annem” dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, bir dönem eski eşi Mustafa Can Keser’le yaşadığı şiddet olaylarıyla gündemdeydi. Yakın arkadaşı Müge Işık, ünlü oyuncunun hem Keser’in ailesini dolandırdığını hem de kendi eşi Sönmez Işık’ı ayartmaya çalıştığını öne sürdü.

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Müge Işık, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Damla Ersubaşı’na şöyle seslendi:

“Bana sığındın, ben seni buraya taşıdım, paralarını ben verdim. Benim kocama nasıl göz dikersin lan? Ben Sönmez Işık’la evliyim, kendine gel. Sen gecenin 3’ünde nasıl benim kocama müstehcen fotoğraf atarsın?”

Müge Işıktan Damla Ersubaşıya şoke eden suçlama: Benim kocama nasıl göz dikersin

Işık ayrıca “Sen hani kocanın ailesini 1 milyon dolandırdın ya, ben her şeyi ispatlayacağım” dedi. Damla Ersubaşı ise hemen bir paylaşım yaparak dava açacağını söyledi:

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“Beni itibarsızlaştırmak için yapılan yalan eylemlerin hepsi için hukuki işlemleri başlatmış bulunmaktayım. Hukuki süreci en kısa sürede paylaşacağım.” Damla Ersubaşı, kendisini darp ettiğini öne sürerek boşandığı Mustafa Can Keser’le tekrar barışmış, ancak daha sonra ihanet nedeniyle yeniden ayrılma kararı almıştı.

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Müge Işıktan Damla Ersubaşıya şoke eden suçlama: Benim kocama nasıl göz dikersin

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#Damla Ersubaşı#Müge Işık#Sihirli Annem

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