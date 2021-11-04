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Müge Anlı'nın annesi babası kimdir?

#Müge Anlı Annesi#Müge Anlı Babası
Müge Anlının annesi babası kimdir

Müge Anlı'nın annesi babası, canlı yayını izleyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Belirli dönemlerde anne ve babasından bahseden Müge Anlı, seyircilerin de merakına neden oluyor. Peki, Müge Anlı'nın annesi babası kimdir? İşte, o detaylar

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Müge Anlı'nın Babası İhsan Anlı'dır. Ancak kameralardan uzak bir hayat yaşayan İhsan Anlı hakkında pek bilgi bulunmuyor. Müge Anlı'nın annesi ise öğretmendir. 

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaptı. Müge Anlı sunduğu programda 6 üniversite bitirdiğini dile getirmişti.

Televizyon kariyerine magazin programıyla başlayan ünlü sunucu, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programının sunuculuğunu üstlenmişti. Magazin programında başarılı olan Müge Anlı, programın ikinci sezonunda ise Pakize Suda ile birlikte çalıştı.

2010 yılında ise "Müge Anlı ile Mektubunuz Var" adlı programı sunmaya başladı, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.

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Magazin programı ardından bambaşka bir formata geçen Müge Anlı kendi adını taşıyan programda kayıpları bulmaya, cinayetleri aydınlatmaya başladı. Bir dönem yine ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi.

 

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