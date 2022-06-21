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Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu!

#Müge Anlı#Şinasi Yüzbaşıoğlu#Nikah Tarihi
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlunun nikah tarihi belli oldu

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldığını açıklamıştı... Çiftin nikah tarihi belli oldu.

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'EVLENMEYE KARAR VERDİM'

Gazeteci Müge Anlı, bir süredir birlikte olduğu İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldı.

Anlı, kararını kendi adını taşıyan programın canlı yayınında verdi.     

Müge Anlı "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim." dedi.

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Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlunun nikah tarihi belli oldu

Haberin ardından Müge Anlı'nın yol arkadaşları Şevki Sözen ve Rahmi Özcan ünlü sunucuyu tebrik ettiler. 

TARİH BELLİ OLDU

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak.

Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlunun nikah tarihi belli oldu

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır. 

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı
daha fazla video içinMüge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı

 

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